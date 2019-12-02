Путин даст Зеленскому развернутый ответ в случае вопроса о Крыме в Париже, заявил Песков

Москва, 2 декабря. Россия не будет обсуждать вопрос о статусе Крыма на встрече «нормандской четверки». Об этом в понедельник заявил пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Однако в том случае, если президент Украины Владимир Зеленский все же поднимет этот вопрос в Париже, Путин даст развернутый ответ.

«Какое-либо обсуждение темы Крыма невозможно, об этом неоднократно говорилось на самых разных уровнях. Безусловно, Путин даст развернутые последовательные ответы на все вопросы (если Зеленский поднимет эту тему. — Прим. ФАН). Президент всегда делает это открыто и конструктивно», — пояснил Песков.

Официальный представитель Кремля также заявил, что внесение Крыма в повестку встречи не приведет к сворачиванию переговоров.

Напомним, что ранее Зеленский заявил о намерении поднять вопрос о статусе Крыма в ходе встречи «нормандской четверки» в Париже, несмотря на то, что единственной темой переговоров является урегулирование конфликта в Донбассе. Примечательно, что впоследствии Крым не фигурировал среди трех главных вопросов, которые, по словам главы СНБО, хочет поднять на встрече Зеленский.

Крым воссоединился с Россией по итогам народного референдума в 2014 году. Президент РФ Владимир Путин неоднократно заявлял, что решение, принятое крымчанами, окончательное и обсуждению не подлежит, а любые попытки его оспорить — это покушение на право народа на самоопределение.

С 2014 года Крым посетили делегации из США, Франции, Германии, Италии, Нидерландов, Японии и Эстонии. Каждый раз министерство иностранных дел Украины или другие официальные органы власти выпускает ноты протеста, требуя, чтобы все визиты на российский полуостров были согласованы с Киевом.