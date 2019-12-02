КПРФ готова наказывать членов партии за дружбу с маргиналом Навальным

Москва, 2 декабря. Руководству КПРФ не понравилась дружба фракции в Мосгордуме с Алексеем Навальным и сотрудниками ФБК (организация признана иноагентом в России).
Причиной недовольства стал круглый стол с участием Алексея Навального и Любови Соболь, организованный депутатом Еленой Шуваловой. Это произошло вопреки требованию главы фракции Николая Зубилина.
Чтобы подобная ситуация не повторилась, руководство партии опубликовало внутрипартийный приказ. Он появился в Telegeram-канале «Кремлевская прачка» и со ссылкой на депутата-коммуниста Павла Тарасова.
В постановлении президиума МГО КПРФ «Об ответственности депутатов Мосгордумы, избранных от КПРФ, за действия, идущие вразрез с партийными решениями» отмечается, что члены партии должны помнить о дисциплине и интересах партии. Нарушителям грозят санкции.
В документе также упоминается организованный Шуваловой круглый стол и призыв провести разъяснительную работу, пишет «Политика сегодня».
«Депутатам необходимо помнить, что они избраны с помощью КПРФ и несут полную ответственность перед партией и избирателями за свои действия», — отмечается в документе.
Многие коммунисты против сотрудничества с Навальным и его командой. Они обрушились с критикой на Шувалову. Очередной раскол в рядах КПРФ — это обычное явление для любой крупной партии.
Однако дружбе ФБК и коммунистов пришел конец, уверены многие. Если депутат Шувалова не согласна, партии проще избавиться от такого члена.
Одна из крупнейших российских партий не может заключать союз с маргиналами и иноагентами, поскольку избиратели не поддержат смену курса.
Теперь Навальному придется искать другого депутата, который может пригласить его на встречу в Мосгордуму.