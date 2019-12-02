КПРФ готова наказывать членов партии за дружбу с маргиналом Навальным

Москва, 2 декабря. Руководству КПРФ не понравилась дружба фракции в Мосгордуме с Алексеем Навальным и сотрудниками ФБК (организация признана иноагентом в России).

Причиной недовольства стал круглый стол с участием Алексея Навального и Любови Соболь, организованный депутатом Еленой Шуваловой. Это произошло вопреки требованию главы фракции Николая Зубилина.

Чтобы подобная ситуация не повторилась, руководство партии опубликовало внутрипартийный приказ. Он появился в Telegeram-канале «Кремлевская прачка» и со ссылкой на депутата-коммуниста Павла Тарасова.

В постановлении президиума МГО КПРФ «Об ответственности депутатов Мосгордумы, избранных от КПРФ, за действия, идущие вразрез с партийными решениями» отмечается, что члены партии должны помнить о дисциплине и интересах партии. Нарушителям грозят санкции.

В документе также упоминается организованный Шуваловой круглый стол и призыв провести разъяснительную работу, пишет «Политика сегодня».

«Депутатам необходимо помнить, что они избраны с помощью КПРФ и несут полную ответственность перед партией и избирателями за свои действия», — отмечается в документе.

Многие коммунисты против сотрудничества с Навальным и его командой. Они обрушились с критикой на Шувалову. Очередной раскол в рядах КПРФ — это обычное явление для любой крупной партии.

Однако дружбе ФБК и коммунистов пришел конец, уверены многие. Если депутат Шувалова не согласна, партии проще избавиться от такого члена.

Одна из крупнейших российских партий не может заключать союз с маргиналами и иноагентами, поскольку избиратели не поддержат смену курса.

Теперь Навальному придется искать другого депутата, который может пригласить его на встречу в Мосгордуму.