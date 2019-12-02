США использовали курдских боевиков для снабжения террористов ИГИЛ

В Сирии США своими посредниками выбрали не только считающиеся «умеренными» вооруженные формирования, но и подразделения курдских формирований, которые стали наиболее ценными для снабжения террористов запрещенной в РФ группировки ИГИЛ1. Об этом в комментарии Федеральному агентству новостей рассказал военный эксперт фонда «Народная дипломатия», представитель экспертно-аналитического клуба «Будущее сегодня» Сергей Простаков.

Связующее звено

ФАН выпустил расследование, согласно которому инструкторы США тренировали террористов «Исламского государства»1, Вашингтон осуществлял секретные поставки вооружения, поддерживал боевиков БПЛА, а также ввозил на территорию Сирийской Арабской Республики (САР) сотни наемников в обмен на сирийскую нефть. При этом, согласно нашему расследованию, курдские радикалы были связующим звеном между Соединенными Штатами и «Исламским государством». В частности, США общались с боевиками «Исламского государства» через курдов.

У курдских формирований с ИГИЛ были даже разработаны кодовые сигналы. Например, они обменивались сигналами друг с другом с помощью трассирующих боеприпасов и фонариков. И США таким образом аккуратно общались с ИГ1 через курдов.

При этом американцы, пользуясь наводками курдских формирований и ИГИЛ, наносили беспилотниками удары по позициям сирийских военных в населенном пункте Хатла, чтобы открыть террористам на острове путь для отступления.

США хотели перекроить Ближний Восток

Как отметил Сергей Простаков, в Сирии руками террористов США намеревались свергнуть законное правительство и в дальнейшем полностью видоизменить карту Ближнего Востока, постаравшись поставить его под свой полный контроль. Запад давно использует радикалов, в том числе и религиозных, в своих целях.

«С этим столкнулась Османская империя в годы Первой мировой войны, а сейчас там же, на Ближнем Востоке, наследниками Лоуренса Аравийского в деле сотрудничества с фанатиками и террористами стали американцы. Для США это также не является чем-то необычным уже длительное время. Завязанные с боевиками в Афганистане контакты позволили Вашингтону вмешиваться в геополитические процессы Азии», — пояснил Сергей Простаков.

Поэтому неожиданностью сотрудничество американцев с террористами в Сирии и Ираке не является, считает эксперт. Вторжение США на Ближний Восток в итоге создало самоподдерживающуюся систему насилия. Лишившееся нормальных жизненных условий из-за американской агрессии население стало идеальным объектом пропаганды экстремистов и радикалов, и, умножая их ряды, совершало новые акты террора, еще более усугублявшие обстановку.

«В Сирии США своими посредниками выбрали не только считающиеся «умеренными» вооруженные формирования, но и подразделения курдов, которые стали наиболее ценными для снабжения террористов. При этом все плоды их успехов американцы никому отдавать не собирались: США с готовностью сдают своих «союзников» ради своих сиюминутных интересов. Поэтому курдам их сотрудничество с террористами и подчинение Вашингтону никакой пользы не принесло, и их положение по сравнению с довоенным периодом намного ухудшилось», — заключил Сергей Простаков.

Ровно неделю назад, 25 ноября, ФАН выпустил первую часть своего большого расследования о попытке захвата террористами «Исламского государства» целого государства – Сирии. Были получены доказательства того, что сотрудник «Новой газеты» Денис Коротков, а также беглый олигарх Михаил Ходорковский сотрудничали с «Исламским государством».

1 Организация запрещена на территории РФ.