В Крыму резко ответили Зеленскому, собравшемуся возвращать полуостров с помощью США

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что американцы могли бы «помочь» Киеву с крымским вопросом. Однако в Крыму уверены, что даже Вашингтон не захочет поддержать украинских националистов, которым так пытается угодить их президент.

В интервью польской Gazeta Wyborcza Владимир Зеленский заявил, что США могли бы «помочь» Украине с Крымом, который он по-прежнему считает «украинской территорией». По мнению Зеленского, вопрос возвращения полуострова можно быть решен на переговорах трех стран: Украины, России и США.

«Я спрошу на саммите («нормандской четверки» в Париже 9 декабря. — Прим. ФАН), можем ли мы разговаривать о Крыме в этом кругу. Если нет, то мне бы хотелось, чтобы мы согласовали еще какой-то формат», — сказал президент Украины.

Но депутат Государственного совета Республики Крым Алексей Черняк уверен, что никто не сядет с Зеленским за стол переговоров по крымскому вопросу.

«Это исключительно его личные проблемы. Пускай в Америку ездит, в Англию, Африку, Австралию — куда хочет, хоть в Антарктиду. Но никто за стол переговоров по крымскому вопросу с ним садиться не будет. Ни в каком формате», — резко высказался в комментарии Федеральному агентству новостей крымский парламентарий.

По мнению Алексея Черняка, Владимир Зеленский сам это прекрасно понимает, но ему необходимо сотрясать воздух в угоду журналистам и украинским националистам, чтобы оставаться у власти.

«Зеленскому нужно показать, что он как бы занимается вопросом возвращения Крыма. Но это все — ничего не значащие слова. А что касается России, она даже слушать не будет подобных предложений, не то что обсуждать их. Крым вернулся домой, почти единогласно проголосовав за это на историческом референдуме 16 марта 2014 годы. И этот вопрос закрыт», — подчеркнул председатель комитета Госсовета Крыма по туризму, курортам и спорту.

Крымский депутат считает, что рано или поздно Украина все-таки признает результаты крымского референдума и согласится с тем, что Крым — это Россия.

«Это будет, но не при этой власти. Потому что — что Порошенко, что Зеленский — оба не являются самостоятельными президентами, а выполняют то, что им говорят за океаном, где заинтересованы в разжигании российско-украинского конфликта. С такой властью Украины обсуждать нечего», — заключил Черняк.

Напомним, Крым воссоединился с РФ по итогам референдума, проведенного в марте 2014 года. За выход из состава Украины, где месяцем ранее случился госпереворот, и возвращение в состав России проголосовали 95,6% избирателей Севастополя и 96,77% жителей Крыма.

Украина продолжает считать Крым своей территорией. Но в Москве неоднократно заявляли, что референдум прошел демократическим путем, в полном соответствии с Уставом ООН и международным правом. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма закрыт окончательно. Он исключил возможность возврата Украине Крыма и Севастополя.