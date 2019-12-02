В Госдуме назвали ИГ «подразделением» американской армии в Сирии

Москва, 2 декабря. Власти США пытаются управлять процессами в Сирии, сотрудничая с террористами. Об этом заявил депутат Государственной думы РФ Евгений Федоров.

По его словам, американцам нужно постоянно держать в САР военную силу. Содержать собственную колонию, как это делали Великобритания и Франция во времена империй, американцы не могут, поэтому они создали «Исламское государство»1, «Аль-Каиду»1 (запрещенные в РФ террористические организации) и другие группировки, которые напрямую связаны с США. По сути эти группировки являются подразделениями американской армии, поскольку получают от Вашингтона оружие, финансирование и приказы.

«ИГИЛ1 — это и есть США. Поскольку это их подразделение, они их финансируют, снабжают оружием, обеспечивают инструкторами, обеспечивают военным руководством. Информационные войны и так называемая пропаганда — это обычные воинские компоненты», — пояснил Федоров iReactor.

Ранее Федеральное агентство новостей опубликовало вторую часть своего расследования, в котором говорится о связях между США и боевиками в Сирии. Соединенные Штаты поставляют террористам инструкторов, обеспечивают их оружием, беспилотниками и наемниками в обмен на сирийскую нефть. Корреспонденты Федерального агентства новостей получили свидетельские показания, подтверждающие участие США в создании, поддержке и финансировании ИГ1.

В первой части расследования говорилось о связях беглого российского олигарха Михаила Ходорковского и журналиста «Новой газеты» Дениса Короткова с «Исламским государством». На это указывает, в частности, номер телефона репортера, который был обнаружен среди вещей джихадистов.

1 Организация запрещена на территории РФ.