Хатылев не удивлен посреднической роли курдских боевиков в отношениях США и ИГ

Москва, 2 декабря. Нет ничего удивительного в посреднической роли курдских боевиков в отношениях США и «Исламского государства»1 (запрещена в России). Об этом заявил военный эксперт, бывший начальник зенитно-ракетных войск командования специального назначения ВВС РФ Сергей Хатылев.

Он обратил внимание на то, что посредническая роль курдов в отношениях Вашингтона и террористов не является «чем-то новым».

«Мы давно знаем об особых отношениях США с курдами: с одной стороны, курды уживаются с турками, у них также есть своеобразные отношения с Сирией, а американцы как всегда перехватывают у всех инициативу и пытаются договориться со всеми против всех», — передает «Ньюинформ» слова эксперта.

Хатылев также указал, что на данном этапе ситуация остается неизменной — корректируются лишь внешние факторы. Он выразил уверенность в том, что такое сотрудничество будет продолжаться длительное время, поскольку интересы США в Сирии не меняются.

Напомним, 22 октября в Сочи состоялись переговоры президента России Владимира Путина и его турецкого коллеги Реджепа Тайипа Эрдогана. По итогам шестичасовой встречи был подписан меморандум о взаимопонимании по Сирии. В документе указывалось, что турецкая антитеррористическая операция «Источник мира» в Сирии прекращается, а на сирийскую сторону границы САР и Турции вводятся подразделения военной полиции РФ и сирийской погранслужбы. Военные двух держав были призваны содействовать отводу курдских бандитских формирований от границы на 30 километров.

С 9 по 22 октября Генштаб Турции проводил на севере Сирии операцию «Источник мира». Как заявлял лидер Турции, ее ключевой целью было уничтожение террористической угрозы на рубежах двух стран. Речь шла об освобождении приграничных территорий от вооруженных арабо-курдских формирований, в том числе «Демократических сил Сирии» (SDF). Анкара считает их связанными с признанной в Турции террористической Рабочей партией Курдистана.

Ранее Федеральное агентство новостей выпустило вторую часть масштабного материала о Сирийской Арабской Республике. Журналисты издания вели расследование в течение почти полугода. Экс-боевик ИГ заявил, что «Исламское государство» получает от американцев новейшую технику, а американские снайперы обучают террористов и объясняют способы ведения войны. По его словам, связь с террористической организацией США поддерживали посредством боевиков из курдских формирований. «Охотник за ИГ» Мухаммад Хусейн Ахмад рассказал, что два года назад курдские силы, поддерживаемые и прикрываемые США, спасли террористов ИГ во время операции правительственной армии САР против боевиков под Дейр-эз-Зором.

В первой части расследования ФАН были обнаружены доказательства сотрудничества журналистов российских либеральных средств массовой информации с боевиками ИГ1. Так, экс-единомышленник террористов в эксклюзивном интервью ФАН рассказал, что общался с корреспондентом «Новой газеты» Денисом Коротковым. Как оказалось, Коротков работал с ИГ по заказу беглого олигарха Михаила Ходорковского: приятель сотрудника «Новой» рассказал, что денежные средства у того появлялись моментально после поездок на различные европейские форумы, организованные беглым бизнесменом.

1 Организация запрещена на территории РФ.