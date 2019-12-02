Путин в Сочи примет участие в сессии по развитию ВС России

Москва, 2 декабря. Президент РФ Владимир Путин сегодня работает в Сочи, график российского лидера очень напряженный. Об этом заявил в понедельник на брифинге пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«Сегодня в Сочи пройдет очередная сессия по развитию Вооруженных сил. Главным образом сессия будет посвящена развитию Военно-морского флота. Совещание совсем скоро начнется», — рассказал пресс-секретарь.

Песков напомнил, что ранее в понедельник в ходе телемоста Путин и глава КНР Си Цзиньпин открыли «Силу Сибири».

«Знаменательное событие для двух стран, о чем говорили президент РФ и председатель КНР», — подчеркнул представитель Кремля.

По его словам, российский лидер сегодня работает из Сочи, «график напряженный».

Напомним, по газопроводу «Сила Сибири» российское топливо с месторождений в Восточной Сибири будет транспортироваться как на внутренний рынок, так и на экспорт в КНР. Как ранее отмечал глава российского государства, взаимодействие Москвы и Пекина в энергетической отрасли с запуском «Силы Сибири» выходит на новый уровень. Путин также напомнил, что в текущем году исполняется 70 лет установления дипломатических отношений РФ и КНР.