Экономист объяснил, почему на Севере России зарабатывают больше

Москва, 2 декабря. Жители Севера и Дальнего Востока имеют более высокий уровень заработной платы, чем остальные россияне, в связи со сложными погодными условиями и из-за проживания в добывающих районах. Об этом рассказал экономист Константин Селянин.

Эксперт прокомментировал зарплатный рейтинг, согласно которому к субъектам-лидерам по уровню зарплат относятся шесть регионов России.

«Москва и Санкт-Петербург — это столичные регионы. Это означает, что там больше концентрация бизнеса, рабочих мест, в том числе высококвалифицированных рабочих мест», — пояснил Селянин Ura.ru.

Жители Ямало-Ненецкого и Ненецкого автономных округов и Магаданской области получают зарплаты выше в связи с трудными погодными условиями севера, уточнил он.

Более высокий уровень зарплат жителей Чукотки и Сахалинской области связан с тем, что эти регионы являются добывающими.

«Всегда так было. Меняются суммы, но всегда именно эти регионы опережают по зарплатам», — заключил экономист.

Напомним, РИА Новости представило рейтинг российских регионов по уровню зарплат за 2019 год. Он показал, что в шести российских регионах — Чукотском, Ямало-Ненецком и Ненецком автономных округах, Москве, Мурманской и Сахалинской областях каждый пятый зарабатывает более 100 тысяч рублей, в то время как средняя зарплата по стране варьирует от 20 до 52 тысяч.

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