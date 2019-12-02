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Украинцы просят Зеленского запретить продукцию Apple из-за признания российского Крыма

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Украинцы просят Зеленского запретить продукцию Apple из-за признания российского Крыма

Киев, 2 декабря. Петиция с призывом запретить на Украине продукцию Apple была создана гражданами страны после того, как американская компания стала обозначать Крым российским регионом в своем приложении «Погода».

Авторы петиции обратились к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой предпринять меры в связи с решением Apple.

«Требую немедленно запретить их деятельность (Apple. — Прим. ФАН) на Украине, запретить их продукцию, ее ввоз», — говорится в тексте петиции.

В обращении также предлагается создать государственную программу по утилизации продукции американской компании, которая имеется у населения Украины, с возмещением средств.

Петицию создали 29 ноября, с тех пор ее подписали более 500 человек. Для того, чтобы обращение рассмотрел президент страны, оно должно набрать 25 тысяч подписей за 90 дней.

Украинцы просят Зеленского запретить продукцию Apple из-за признания российского Крыма

Как сообщало Федеральное агентство новостей, Apple внесла изменения в свой продукт «Погода» и исправила территориальную принадлежность Крыма. Глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев отметил, что отражение в геопродукте теперь происходит в соответствии с законодательством РФ.

На Украине признание американской компанией Крыма российским вызвало бурю негодования. Украинское посольство в США пожаловалось в Госдеп и Apple из-за якобы «некорректного обозначения» региона.

Украинцы просят Зеленского запретить продукцию Apple из-за признания российского Крыма

Официальный представитель компании Труди Мюллер впоследствии заявила, что сотрудники американской корпорации планируют изменить политику обозначения спорных границ на картах. Она объяснила, что Apple обращается к нормам международного права и соответствующих американского и местного законодательств перед тем, как принять решения относительно обозначений в Maps.

Как отметил в комментарии Федеральному агентству новостей член Совета Федерации и сенатор от Республики Крым Сергей Цеков, «признает» или «не признает» Apple полуостров российской территорией, по большом счету неважно.

Крым воссоединился с Россией в 2014 году, когда его жители не признали результаты государственного переворота в Киеве. Полуостров вошел в состав страны демократическим путем в результате народного референдума, который провели в соответствии с международным правом и Уставом ООН.

Однако Киев по прошествии пяти лет все так же безосновательно считает российский регион своей, но «временно оккупированной» территорией и продолжает нападки на Москву.

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Источник: Сайт президента Украины
© 2019 Федеральное агентство новостей
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