Киев, 2 декабря. Петиция с призывом запретить на Украине продукцию Apple была создана гражданами страны после того, как американская компания стала обозначать Крым российским регионом в своем приложении «Погода».

Авторы петиции обратились к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой предпринять меры в связи с решением Apple.

«Требую немедленно запретить их деятельность (Apple. — Прим. ФАН) на Украине, запретить их продукцию, ее ввоз», — говорится в тексте петиции.

В обращении также предлагается создать государственную программу по утилизации продукции американской компании, которая имеется у населения Украины, с возмещением средств.

Петицию создали 29 ноября, с тех пор ее подписали более 500 человек. Для того, чтобы обращение рассмотрел президент страны, оно должно набрать 25 тысяч подписей за 90 дней.

Как сообщало Федеральное агентство новостей, Apple внесла изменения в свой продукт «Погода» и исправила территориальную принадлежность Крыма. Глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев отметил, что отражение в геопродукте теперь происходит в соответствии с законодательством РФ.

На Украине признание американской компанией Крыма российским вызвало бурю негодования. Украинское посольство в США пожаловалось в Госдеп и Apple из-за якобы «некорректного обозначения» региона.

Официальный представитель компании Труди Мюллер впоследствии заявила, что сотрудники американской корпорации планируют изменить политику обозначения спорных границ на картах. Она объяснила, что Apple обращается к нормам международного права и соответствующих американского и местного законодательств перед тем, как принять решения относительно обозначений в Maps.

Как отметил в комментарии Федеральному агентству новостей член Совета Федерации и сенатор от Республики Крым Сергей Цеков, «признает» или «не признает» Apple полуостров российской территорией, по большом счету неважно.

Крым воссоединился с Россией в 2014 году, когда его жители не признали результаты государственного переворота в Киеве. Полуостров вошел в состав страны демократическим путем в результате народного референдума, который провели в соответствии с международным правом и Уставом ООН.

Однако Киев по прошествии пяти лет все так же безосновательно считает российский регион своей, но «временно оккупированной» территорией и продолжает нападки на Москву.