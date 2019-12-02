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Пушков посоветовал Зеленскому не надеяться на обсуждение возврата Крыма

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Пушков посоветовал Зеленскому не надеяться на обсуждение возврата Крыма

Москва, 2 декабря. Президент Украины Владимир Зеленский напрасно надеется на «нормандский формат», чтобы обсудить «возвращение Крыма», заявил российский сенатор Алексей Пушков. Об этом он написал в своем Twitter.

«Обсуждать не будут — Минские соглашения не об этом. США ему тоже не помогут: у президента США Дональда Трампа нет ни желания, ни способности добиться этого. И никаких переговоров Украина-США-Россия также не будет», — подчеркнул он.  

Пушков посоветовал Зеленскому не надеяться на обсуждение возврата Крыма. 

Ранее Зеленский предложил президенту России Владимиру Путину обсудить в ходе международных переговоров в Минске, «чей Крым, и кого там нет в Донбассе». В ответ на это пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков подчеркивал, что Крым — это один из регионов России, а вопроса о принадлежности полуострова «существовать не может».

Крым вошел в состав РФ после проведенного в марте 2014 года на территории полуострова референдума. За воссоединение с Россией проголосовали 95,6% избирателей Севастополя и 96,77% жителей Крыма. Власти полуострова провели плебисцит после произошедшего в Киеве в феврале 2014 года государственного переворота.

Украина продолжает считать Крым своей территорией. В Москве неоднократно заявляли, что жители полуострова проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с Уставом ООН и международным правом. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма «закрыт окончательно». 

Он исключил возможность возврата Украине Крыма и Севастополя. Такого, как подчеркнул глава государства, не произойдет ни при каких обстоятельствах.

Европейские страны и США ввели против России ограничительные меры из-за включения полуострова в состав РФ. 

Пушков посоветовал Зеленскому не надеяться на обсуждение возврата Крыма 

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Источник: Twitter
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