Первый научно-фантастический роман для детей вышел в ДНР

Презентация книги председателя Союза писателей ДНР Федора Березина «Король черной звезды» состоялась в Донецке. Это первая научно-фантастическая книга, вышедшая в Донецкой Народной Республике, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Мероприятие прошло в республиканской универсальной научной библиотеке имени Крупской. По словам автора, книга рассчитана «на детей от 10 до 99 лет».

Главной героиней книги является шестиклассница Кассандра, которая на школьных каникулах попадает в плен к таинственным пришельцам. Девочке предстоит не только приобрести многоруких и многоногих друзей нечеловеческого вида, но и спасти земную цивилизацию от нешуточной опасности, гласит аннотация к «Королю черной звезды».

«Чего-то мне кажется, что это вообще первый в Донбассе научно-фантастический роман для детей достойного уровня. На детях испытания только начинаются, — пошутил Березин. — Книга была задумана еще перед войной — в 2013 году. Однако последующие события не дали воплотить идею в жизнь. Потому, получив паузу после ухода из армии ДНР, я решил начать с чего-то уже наработанного в голове. Да и правильно это — расширять диапазон творчества».

Писатель обратил внимание, что книга проиллюстрирована его рисунками.

«Как художник я выступаю на арене второй раз», — уточнил Березин.

Он добавил, что презентация в библиотеке имени Крупской прошла в теплой и дружеской обстановке.

«Выступили несколько человек, которые уже прочли книгу и восхитились. Поэт Игорь Лысый зачитал пару отрывков. Федор Анатольевич, его фамилию пока нельзя озвучивать, дал подробный анализ произведения. Художник обложки Алексей Хрящев тоже сказал пару добрый слов. Из властных структур присутствовала депутат Народного совета ДНР Ирина Попова», — рассказал автор романа.

Напомним, в 2010 году Березин выпустил книгу «Украинский фронт», в котором он, по сути, предсказал конфликт в Донбассе. Эта работа писателя запрещена на территории Украины.

Ранее глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин предложил внести изменения в Конституцию ДНР, касающиеся лишения украинского языка статуса государственного.