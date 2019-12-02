Путин и Си Цзиньпин запустили газопровод «Сила Сибири». События дня. ФАН-ТВ

Запуск «Силы Сибири»
«Силу Сибири» ввели в эксплуатацию. За пуском газопровода в режиме телемоста наблюдали президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин. Природное голубое топливо из Восточной Сибири будет доставляться в регионы нашей страны, а также экспортироваться в Китай. За 30 лет по газопроводу в Китай поставят свыше триллиона кубических метров газа. На строительство газопровода ушло пять лет. Он проходит по трем регионам: Иркутской, Амурской областям и Якутии. Как отметил президент России, с запуском «Силы Сибири» взаимодействие России и Китая выйдет на новый уровень.
«Для нашей страны, для России, этот проект важен еще и потому, что газ пойдет не только на экспорт, но и на Амурский газоперерабатывающий завод, который станет одним из самых мощных в мире. Все объекты, необходимые для начала поставок газа по восточному маршруту, готовы как на российской, так и на китайской стороне», — отметил российский лидер.
Санкции Китая против США
Ожидаемый ответ. Китай ввел санкции против американских неправительственных организаций. В список попала, в том числе компания Human Rights Watch. Она занимается мониторингом нарушений прав человека более чем в 70 странах. Также Китай ограничил заход американских кораблей в Гонконг. Об этом сообщили в МИД КНР. Причина такого решения очевидна — это ответ на новый закон США, который по сути поддерживает протестующих Китая. Согласно инициативе, Вашингтон будет добавлять в черный список тех, кто связан с нарушением прав человека. Одним словом, они просто защищают радикалов, которые уже полгода устраивают беспорядки в Гонконге. Власти Китая совершенно справедливо отметили, что США вмешиваются во внутренние дела страны. И даже больше — они спонсируют погромы, которые открыто проходят под звездно-полосатыми флагами. А мирные митинги, наоборот, как под диктовку устраиваются именно у стен посольства США.
Соколов в «Бутырке»
Историка Олега Соколова поставили на учет как склонного к суициду. Сейчас он находится в психиатрическом отделении СИЗО «Бутырка». В скором времени историк пройдет психиатрическую экспертизу. Об этом сообщила член Общественной наблюдательной комиссии Москвы Ева Меркачева. Известного ученого из Санкт-Петербурга подозревают в убийстве аспирантки СПбГУ. С девушкой его связывали романтические отношения. Как признался сам Соколов, он повздорил со своей возлюбленной и убил ее, после расчленил тело и часть останков пытался утопить в реке. Там его и задержали с поличным.
Остров для американских военных
Власти Японии планируют выкупить у частных компаний целый остров. И все это для того, чтобы на необитаемом Магэ построить американский военный городок. Там Штаты будут проводить авиаучения. Об этом рассказал генеральный секретарь кабинета министров Японии. Поводом для покупки земли стало недовольство местных жителей. Сейчас военные тренировки проходят недалеко от населенных пунктов. Беспокоят японцев не только постоянные шумы, но и то, что под угрозой их безопасность. Происшествия с участием военных США нередкое явление. Падение самолетов, убийства, разбой… Каждый месяц происходят более 20 инцидентов. В этом году на содержание своей армии Штаты запросили от Японии еще больше денег. Напомним, в Стране восходящего солнца американцы находятся якобы для защиты государства.