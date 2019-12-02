Путин и Си Цзиньпин запустили газопровод «Сила Сибири». События дня. ФАН-ТВ

Запуск «Силы Сибири» «Силу Сибири» ввели в эксплуатацию. За пуском газопровода в режиме телемоста наблюдали президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин. Природное голубое топливо из Восточной Сибири будет доставляться в регионы нашей страны, а также экспортироваться в Китай. За 30 лет по газопроводу в Китай поставят свыше триллиона кубических метров газа. На строительство газопровода ушло пять лет. Он проходит по трем регионам: Иркутской, Амурской областям и Якутии. Как отметил президент России, с запуском «Силы Сибири» взаимодействие России и Китая выйдет на новый уровень. «Для нашей страны, для России, этот проект важен еще и потому, что газ пойдет не только на экспорт, но и на Амурский газоперерабатывающий завод, который станет одним из самых мощных в мире. Все объекты, необходимые для начала поставок газа по восточному маршруту, готовы как на российской, так и на китайской стороне», — отметил российский лидер.

Санкции Китая против США Ожидаемый ответ. Китай ввел санкции против американских неправительственных организаций. В список попала, в том числе компания Human Rights Watch. Она занимается мониторингом нарушений прав человека более чем в 70 странах. Также Китай ограничил заход американских кораблей в Гонконг. Об этом сообщили в МИД КНР. Причина такого решения очевидна — это ответ на новый закон США, который по сути поддерживает протестующих Китая. Согласно инициативе, Вашингтон будет добавлять в черный список тех, кто связан с нарушением прав человека. Одним словом, они просто защищают радикалов, которые уже полгода устраивают беспорядки в Гонконге. Власти Китая совершенно справедливо отметили, что США вмешиваются во внутренние дела страны. И даже больше — они спонсируют погромы, которые открыто проходят под звездно-полосатыми флагами. А мирные митинги, наоборот, как под диктовку устраиваются именно у стен посольства США.

Соколов в «Бутырке» Историка Олега Соколова поставили на учет как склонного к суициду. Сейчас он находится в психиатрическом отделении СИЗО «Бутырка». В скором времени историк пройдет психиатрическую экспертизу. Об этом сообщила член Общественной наблюдательной комиссии Москвы Ева Меркачева. Известного ученого из Санкт-Петербурга подозревают в убийстве аспирантки СПбГУ. С девушкой его связывали романтические отношения. Как признался сам Соколов, он повздорил со своей возлюбленной и убил ее, после расчленил тело и часть останков пытался утопить в реке. Там его и задержали с поличным.