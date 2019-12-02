США переводят свою армию на «самоокупаемость» путем захвата нефти в Сирии

Москва, 2 декабря. США путем захвата нефтегазовых месторождений в Сирии пытаются вывести свою армию на «самоокупаемость». Об этом заявил главный научный сотрудник Института США и Канады РАН, американист Владимир Васильев.

Эксперт напомнил, что президент США Дональд Трамп заявлял: Вашингтон в Сирии интересуют только нефтегазовые месторождения.

«Сирия заявила о том, что не потерпит воровства ее нефтяных богатств и ей эти средства нужны. Но американцы путем получения нефти обретают дополнительные средства для поддержки армии и местных боевиков», — сказал Васильев в комментарии изданию «ПолитЭксперт».

Администрация бывшего президента США Барака Обамы была нацелена на смещение Башара Асада с поста президента Сирии. Позже Вашингтон взял курс на «расчленение» Сирийской Арабской Республики. По мнению американиста, сейчас Штаты продолжают «гнетущую политику» Обамы. Васильев отметил, что попытки США установить контроль над ресурсами — стратегическая игра на дезинтеграцию страны.

«США имеют серьезные экономические трудности. Сегодня захват сирийских нефтегазовых объектов — это некий перевод американской армии на самоокупаемость. Это черная касса! Каким образом все эти деньги распределяются, неизвестно. На самом деле сюда встроена коррупционная схема: один доллар — на обеспечение армии, один — политикам в карман», — резюмировал Владимир Васильев.

Ранее Федеральное агентство новостей представило вторую часть масштабного расследования о Сирии, которое велось на протяжении пяти месяцев. В материале «MADE IN USA: Как США помогают «Исламскому государству»1 (организация запрещена в РФ. — Прим. ФАН) приводятся свидетельские показания, которые подтверждают участие Вашингтона в создании, поддержке и финансировании террористической организации.

В ноябре ФАН рассказывал, как именно происходит незаконная добыча нефти под эгидой США в Сирии. Более двух тысяч наемников из американской частной военной компании (ЧВК) Academi, ранее известной как Blackwater, были переброшены в Дейр-эз-Зор для обеспечения незаконного вывоза нефти из страны. Использование ЧВК позволяет Вашингтону маскировать свое военное присутствие в оккупированных нефтеносных районах Сирийской Арабской Республики.

Один из собеседников агентства — водитель нефтевоза, который занимался незаконной транспортировкой сирийской нефти в Ирак, — рассказал, что перевозил «черное золото» с месторождения «Аль-Омар» у побережья Евфрата дважды в неделю. В 2016 году, когда мужчина устроился на эту «работу», месторождения в Дейр-эз-Зоре, в том числе «Аль-Омар», находились под контролем боевиков ИГ1. По словам собеседника ФАН, с того момент «начальники» не менялись.

Опорой для криминального бизнеса США по вывозу сирийской нефти стали курдские радикальные группировки из состава «Демократических сил Сирии» (SDF). Как сообщали источники, главарь SDF Мазлум Абди теперь имеет большие поместья в Калифорнии и Флориде. Последнее, как удалось выяснить, ему подарили высокопоставленные чиновники из Пентагона, в обмен Абди дал обещание сохранять лояльность Штатам.

Напомним, в первой части расследования ФАН «Либеральные журналисты РФ работают на ИГ» были вскрыты факты сотрудничества журналиста «Новой газеты» Дениса Короткова с террористической организацией. Бывший боевик рассказал, что общался с Коротковым, когда занимался пропагандой для террористов. Также выяснилось, что сотрудник «Новой» работал с джихадистами по заказу Михаила Ходорковского. По словам знакомого журналиста, деньги у Короткова появлялись сразу после поездок на форумы в Европу, организатором которых является беглый олигарх.

1 Организация запрещена на территории РФ.