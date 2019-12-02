Пушилин предложил сделать единственным госязыком в ДНР русский

Донецк, 2 декабря. Руководитель Донецкой Народной Республики Денис Пушилин предложил внести изменения в Конституцию ДНР, касающиеся лишения украинского языка статуса государственного. Об этом в понедельник сообщили журналистам в пресс-службе народного Совета республики.

По имеющимся данным, соответствующие изменения необходимы на фоне «интенсивного интеграционного процесса ДНР с Российской Федерацией». Кроме того, Пушилин внес на рассмотрение депутатов законодательный проект, предполагающий изменения в законе «Об образовании».

В пояснительной записке уточняется, что предлагается сохранить нормы об обязательном изучении русского языка, как государственного, при этом украинский, как и другие языки, будет преподаваться с учетом пожеланий родителей и возможностей образовательного учреждения.

Напомним, на данном этапе государственными языками в ДНР являются русский и украинский.

Гражданская война на Украине началась весной 2014 года после государственного переворота в стране. Донецк и Луганск, не желая подчиняться незаконно пришедшему к власти правительству, объявили о независимости. В ответ Киев заявил о старте военной кампании против республик Донбасса. Внутриукраинский конфликт пытаются решить также на минской площадке в рамках встреч контактной группы, но украинская сторона систематически нарушает Минские соглашения.