Эксперты рассказали, как США в Сирии спасли ИГИЛ с помощью курдских боевиков

Если бы не курдские радикалы, которых по полной использовали Соединенные Штаты, от «Исламского государства»1 (деятельность организации запрещена на территории Российской Федерации) ничего бы не осталось. Об этом в комментарии Федеральному агентству новостей рассказали политолог Наталия Елисеева и главный редактор журнала «Архонт» Антон Бредихин.

США взращивают терроризм в Сирии

Ранее ФАН выпустил расследование, согласно которому американские инструкторы тренировали боевиков «Исламского государства». США осуществляли секретные поставки вооружения, поддерживали боевиков беспилотниками, а также ввозили в Сирию сотни наемников в обмен на сирийскую нефть. Кроме того, расследование указывает на связь курдских формирований с террористами ИГИЛ1. В частности, США общались с боевиками «Исламского государства» через курдов.

При этом в ноябре 2017 года стало известно об общем соглашении между боевиками «Исламского государства» и курдскими формированиями, которые находятся под контролем Соединенных Штатов. Согласно тексту договора, боевики «Исламского государства» прекращали вести боевые действия против курдских формирований и американских военных. Взамен террористы получали для себя ряд привилегий — они не могли быть переданы «третьей стороне» (сирийским или российским военным), получали свободный доступ на территорию, занятую проамериканскими силами, и сохраняли за собой контроль за нефтяными полями Дейр-эз-Зора, а значит, имели контроль над денежными потоками.

Спасение ИГИЛ

Как отметил Антон Бредихин, американские уши во всей ближневосточной истории торчали так высоко, что их не скрыть никаким способом. Вот и в ходе расследования ФАН, заметил эксперт, были установлены схемы поставок американского оружия. Он обратил внимание, что вооружение ИГИЛ шло не только через курдских боевиков.

«Были и прямые поставки. Ведь выбросить оружие в пустыне или при отступлении гораздо удобнее, нежели передавать военный караван из рук в руки, требуя расписку об инвентаризации от игиловцев о полученном оружии. Бесспорно, подобные техники поддержки террористов реализовались и в других странах. Как и обучение лидеров террористов, которые вполне могут иметь дипломы американского MBA по созданию сетевых экстремистских структур», — пояснил Бредихин.

При этом эксперт заметил, что Соединенным Штатам глубоко плевать на международную реакцию, на то, кто и как расследует их аферы. Для них главное — это чужие ресурсы, в том числе и сирийские, которые порой обходятся жизнями тысяч людей.

Дивиденды для курдских боевиков

По словам Наталии Елисеевой, условия существования террористов в Сирии не были ни для кого секретом. Однако в сложившейся международной ситуации на это закрывали глаза.

«Подобное расследование необходимо, ведь оно не замалчивает факты причастности американцев к ИГИЛ. Как мы видим, часть курдов, так называемые проамериканские курды, тоже оказываются замешаны в помощи террористам. К сожалению, они ставят под удар весь свой народ. На данный момент важно вывести материал из внутреннего рынка. В России большинство понимает роль США, чего не скажешь о западной аудитории. Цель — чтобы отмалчивающийся Запад начал хотя бы видеть», — выразила мнение Елисеева.

Эксперт отметила, что курдские боевики спасали ИГИЛ за американские дивиденды. Прикрывать спины боевиков «Исламского государства» им было экономически выгодно — курды также получали прибыль с воровства сирийской нефти.

Ровно неделю назад, 25 ноября, Федеральное агентство новостей выпустило первую часть своего большого расследования о попытке захвата террористами «Исламского государства» целого государства — Сирии. Были получены доказательства того, что сотрудник «Новой газеты» Денис Коротков, а также беглый олигарх Михаил Ходорковский сотрудничали с «Исламским государством».

1 Организация запрещена на территории РФ.