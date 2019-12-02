Новые свидетельства ФАН из Сирии окончательно подтвердили сотрудничество США и ИГ

Бывший боевик «Исламского государства»1 (запрещено в РФ) признался сотрудникам отдела расследований ФАН в тесных связях между ИГ1, США и курдскими бандгруппами в Сирии. Кроме того, на многочисленные факты, свидетельствующие об этом, указал один из бойцов подразделения «Охотники на ИГИЛ», который непосредственно участвовал в освобождении Дейр-эз-Зора в 2017 году. Подробности — в статье Федерального агентства новостей.

Напомним, ФАН ранее опубликовал вторую частью большого расследования, посвященного раскрытию фактов поддержки террористов ИГ со стороны Соединенных Штатов. Наши репортеры получили в САР свидетельские показания, доказывающие участие Вашингтона в формировании и спонсировании крупнейшей в мире террористической организации.

Корреспондентам ФАН удалось поговорить с ее бывшим членом — боевиком под условным именем Малиф. Они пересеклись в провинции Дейр-эз-Зор, и наши репортеры были очень удивлены тем, что их собеседник чувствует себя достаточно комфортно в зоне контроля курдских Отрядов народной самообороны (YPG) и американских войск. Он сразу же пояснил, что главным лозунгов его главарей были слова «американцы — наши союзники».

«Нам так сказали, что курды – это наши братья, которые нас прикрывают... Американцы – наши союзники, они знают, что мы на верном пути и нам помогают», — рассказал Малиф.

Он добавил, что это сотрудничество проявлялось во всем: в поставках оружия, средств связи, оказании медпомощи раненым, ведении военных учений. Бывший террорист раскрыл отделу расследований ФАН многие детали сотрудничества с американцами по этим вопросам.

Между тем боец из «Охотников на ИГИЛ» Мухаммад Хусейн Ахмад вспомнил в беседе с репортерами ФАН события 2017 года, когда он с сослуживцами высадился на восточном берегу реки Евфрат с намерением освободить восток Сирии. По его словам, бойцов спецподразделения тогда очень удивило появление курдских радикалов «Демократических сил Сирии» (SDF), за спинами которых, как он потом точно понял, стояли террористы ИГ.

Боевики SDF сказали, что они первыми пришли сюда, и даже обвинили «охотников» в стрельбе по курдским бойцам.

«А главное – увидели, что «бойцы» бородатые, с которыми у нас была перестрелка, у них за спинами стоят. Бородатые, один в джалабии (традиционная одежда мусульман. — Прим. ФАН). Мы спорили, наверное, полчаса, и в итоге решили уйти», — поделился Мухаммад.

Он признался, что теперь уверен, что курдские радикалы, прикрываемые, в свою очередь, американцами, спасли джихадистов, «застолбив» Заевфратье и отрезав путь Сирийской арабской армии (САА).

Заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов подчеркнул в беседе с корреспондентом ФАН, что американцы всегда исповедовали принцип — цель оправдывает средства. Именно так и только в собственных интересах США всегда действуют в других регионах мира.

«Это кредо США во всех существующих конфликтах, и в том числе, конечно, на Ближнем Востоке. Ради решения собственных задач они готовы опираться на любые силы, даже радикально-исламистские, координировать с ними операции и оказывать поддержку. Так, например, в Афганистане еще в 80-х годах американцы дружили с боевиками против Советского Союза. Потом ими было выращено движение «Талибан»1 (деятельность запрещена в РФ). «Аль-Каида»1 (запрещена в РФ) — это тоже в значительной степени порождение Штатов, как и ИГ. Поэтому моральные принципы Вашингтона очень подвижны: заявляя о борьбе с терроризмом, он на деле не считает зазорным, наоборот, финансировать их и использовать в своих целях», — указал эксперт.

Он пояснил, что американцы используют боевиков ИГ против неудобного для них законного президента САР Башара Асада.

«В Сирии американцы изначально хотели свергнуть действующее правительство. В результате они сделали там очень многое, чтобы оказывать поддержку и прикрытие радикальным исламистам, направляя их удары против Дамаска и сирийского народа. Множество фактов доказывает реальные связи США и террористов в САР. В этой связи можно то же самое сказать и о контактах с курдскими бандгруппами, которые выполняют роль второго орудия Штатов. Между собой эти марионетки тоже сотрудничают», — убежден политолог.

По его мнению, вся масса доказательств контактов Вашингтона и ИГИЛ1 должна быть наконец рассмотрена на международном уровне.

«Откровения бывшего террориста являются еще одним фактом в целой цепи свидетельств, указывающих на двуличную и преступную политику Соединенных Штатов. Они всегда преследуют только свои интересы и используют ради них любые средства, в том числе радикалов-исламистов. Такие действия США, бесспорно, должны получить соответствующую оценку международного сообщества. Мир должен понимать, что американцы не борются с терроризмом, а создают систему собственного господства, где эти самые террористы станут инструментом давления на неугодных лидеров государств», — подытожил Владимир Шаповалов.

Напомним, что в первой части расследования ФАН были обнаружены факты сотрудничества журналистов российских либеральных СМИ с боевиками ИГ. Бывший член террористической группировки в эксклюзивном интервью ФАН рассказал, что общался с сотрудником «Новой газеты» Денисом Коротковым. Выяснилось, что Коротков работал с ИГ по заказу Михаила Ходорковского и отправлял террористам данные на российских военнослужащих.

1 Организация запрещена на территории РФ.