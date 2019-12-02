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Суд отклонил жалобу Голунова на бездействие следователя по делу о наркотиках

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Суд отклонил жалобу Голунова на бездействие следователя по делу о наркотиках

Москва, 2 декабря. Басманный суд Москвы отклонил жалобу журналиста Meduza Ивана Голунова на бездействие следователя.

«Жалобу оставить без удовлетворения», — цитирует судью агентство ТАСС.

Отметим, что сторона защиты ранее попросила суд признать незаконными действия следователя, который не предупредил Голунова и его адвокатов о передаче дела из МВД в Следственный комитет, а также не ознакомил их с материалами дела по проверке сотрудников правоохранительных органов, которые подозреваются в преступлении против журналиста. Кроме того, защита Голунова недовольна тем, что против стражей правопорядка не было возбуждено уголовное дело, сообщает «Газета.ру».

Напомним, что 10 октября Московский городской суд отклонил иск сержанта Романа Феофанова о восстановлении на службе. Полицейский вместе двумя своими коллегами был уволен после скандала с делом Голунова.

Летом этого года журналиста Meduza Ивана Голунова задержали в Москве. При обыске полиция обнаружила наркотики и возбудила уголовное дело о незаконном сбыте запрещенных веществ. Однако через пять дней после ареста журналист был освобожден в связи с отсутствием доказательств преступления. После этого в рядах полиции прошли масштабные чистки. Помимо полицейских, участвующих в задержании Голунова, своих мест лишились начальник ГУ МВД по Западному административному округу Москвы генерал Андрей Пучков и начальник управления по борьбе с незаконным оборотом наркотиков московского управления МВД Юрий Девяткин.

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Источник: Газета.ру
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