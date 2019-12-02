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Названо преимущество создаваемого Шойгу радиолокационного поля РФ над американским

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Названо преимущество создаваемого Шойгу радиолокационного поля РФ над американским

Ведомство Сергея Шойгу анонсировало создание сплошного радиолокационного поля вокруг России, которое позволит российским военным заранее отслеживать пуски крылатых ракет, подъем в воздух иностранной боевой авиации и другие аэродинамические цели. По словам военного эксперта Алексея Леонкова, подобной защиты нет ни у одной страны мира.

«В перспективе будет создано сплошное радиолокационное поле по аэродинамическим целям аналогично полю системы предупреждения о ракетном нападении», — сообщили накануне в Минобороны России.

Там уточнили, что в новую систему войдут загоризонтные станции типа «Контейнер», первая из которых заступила на боевое дежурство вчера, 1 декабря, в мордовском городе Ковылкино. Эта РЛС будет отслеживать возможные удары противника по территории РФ на западном и южном воздушно-космических направлениях. А следующая загоризонтная станция прикроет Арктику, сообщил главный конструктор «Контейнера» Михаил Петров.

Названо преимущество создаваемого Шойгу радиолокационного поля РФ над американским

Как пояснил в комментарии Федеральному агентству новостей военный эксперт журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков, речь идет о сплошном эшелонированном радиолокационном поле.

«Оно создается не только загоризонтными, но и надгоризонтными станциями, а также межвидовыми РЛС, которые входят в зенитно-ракетные системы и зенитно-ракетные комплексы. Благодаря этому сплошному эшелонированному радиолокационному полю мы сможем увидеть любые средства воздушного нападения на расстоянии от двух до шести тысяч километров, при этом различать и селектировать любые цели, в том числе сделанные по стелс-технологии. А если мы видим, значит — можем и создавать», — объяснил Алексей Леонков.

По словам военного эксперта, станции типа «Контейнер» являются одним из видов эшелона, который позволяет в своем диапазоне увидеть воздушные цели.

«Таким образом, сначала цели видит надгоризонтная радиолокационная станция «Воронеж», потом — загоризонтный локатор «Контейнер», потом — РЛС «Подсолнух», затем — другие станции. То есть на всем этом участке мы можем сопровождать цели и, соответственно, приводить в боевую готовность наши зенитно-ракетные системы и комплексы, чтобы сбивать их», — уточнил Леонков.

Названо преимущество создаваемого Шойгу радиолокационного поля РФ над американским

Собеседник ФАН подчеркнул, что Россия — единственная страна, выстроившая сплошное эшелонированное радиолокационное поле над своей территорией.

«У американцев были попытки создать нечто подобное, но их станции не обладают тем диапазоном обзора возможностей, которые есть у нас.

Для обороны нашей страны сплошное эшелонированное радиолокационное поле играет ключевую роль наравне с эшелонированной системой ПВО. С появлением мобильных противоракетных комплексов нового поколения мы сделаем сплошную воздушно-космическую оборону. Таким образом, если произойдет акт агрессии против России с массовым применением средств воздушного нападения — авиации, крылатых, баллистических ракет, то вот эта система позволит максимально снизить урон», — добавил Алексей Леонков.

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