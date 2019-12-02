Депутат объяснил, почему США учат боевиков ИГИЛ информационной войне в Сирии

США пытаются выставить Россию в нелицеприятном виде из-за позиции в Сирии с помощью информационной войны, считает первый зампред комитета Госдумы по обороне, депутат Александр Шерин.

Федеральное агентство новостей опубликовало вторую часть большого расследования, подтверждающего, что США поддерживают террористов «Исламского государства»1.

США, регулярно заявляя о борьбе с терроризмом, покрывают боевиков ИГИЛ1 и курдов SDF. Американцы поставляют террористам новейшую технику, о чем рассказал ФАН бывший «игиловец» Малиф. По словам Малифа, его полевой командир Абу Хамза получил от американцев «черную снайперскую винтовку», с которой ходил до последнего. Собеседник ФАН также рассказал о связи Хамзы и ИГ1 с курдами – они обменивались сигналами друг с другом с помощью трассирующих боеприпасов и фонариков. США же поддерживали связь с ИГИЛ через все тех же курдских боевиков.

Более того, США учат ИГИЛ вести информационные войны. Не так давно по всему миру распространились видео высокопрофессиональных казней, которые являются итогом работы игиловских кураторов. Малиф также сообщил нам о том, что, когда он находился на острове Хувейджа-Гати (Хувейджа-Кати), полевой командир Абу Хамза приказал одному из связистов «Исламского государства» снять на мобильный телефон ролик о том, что на острове находятся не террористы, а мирные жители, которых якобы бомбит сирийская авиация.

По словам Александра Шерина, США ведут информационную войну для формирования определенного общественного мнения мира по ситуации в Сирии.

«Тот же Адольф Гитлер также придумывал поводы для вторжения на территорию Польши. США постоянно необходимо вести информационную войну в Сирии с помощью ИГИЛ, чтобы мировое сообщество к чему-либо относилось нейтрально или что-то оправдывали. США в данной войне будут себя выставлять в качестве посланников мира и демократизаторов. А тех, против кого они выступают, американцы будут преподносить в нелицеприятном виде. Естественно, они будут обвинять любых законных руководителей государства, называть их диктаторами и убийцами собственного народа», — заявил Шерин в беседе с ФАН.

Россия поддерживает законную власть Башара Асада в Сирии, говорит парламентарий. В связи с этим США пытаются выставить Россию в нелицеприятном виде из-за ее позиции с помощью различных методов информационной войны.

«Конечные цели для США – зарабатывание денег и распространение своего влияния на территории Сирии. Поэтому России нужно усиливать экономику и зачищать территорию Сирии от террористов. Также нужно заниматься информационной войной, чтобы население знало о действиях России в Сирии. Но побеждает тот, у кого больше золота», — отметил депутат.

Ранее министерство обороны России опубликовало доказательства незаконной добычи и вывоза нефти США с территории Сирии. Российское военное ведомство охарактеризовало деятельность американцев как «международный государственный бандитизм». В Минобороны РФ отметили, что под предлогом борьбы с ИГИЛ1 (запрещенная в России организация) Вашингтон истощает природные ресурсы Сирии.

Недавно Федеральное агентство новостей опубликовало первую часть расследования о связях российской либеральной прессы с членами запрещенной в России группировки «Исламское государство»1. Журналисты нашли доказательства сотрудничества работника «Новой газеты» Дениса Короткова с террористами. Оказалось, что корреспондент сливал ИГ1 сведения о российских военнослужащих, а также использовал полученные от боевиков данные для создания своих псевдорасследований.

Федеральное агентство новостей обратилось в СК РФ, Генпрокуратуру РФ и МВД РФ с требованием проверить связи Короткова с запрещенной в России террористической организацией «Исламское государство».

1 Организация запрещена на территории РФ.