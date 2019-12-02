Зеленский признался, что никому в политике не доверяет

Варшава, 2 декабря. Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что в политике, по его мнению, никому нельзя доверять.

Глава Украины признался, что в школе любил математику, в которой, в отличие от политики, все было понятно.

«Здесь все неизвестное, включая нашу страну, политиков в нашей стране. Я пришел из бизнеса и считаю, что здесь [в политике] не может быть доверия. У каждого зато есть свои интересы», — объяснил Зеленский.

В настоящее время украинский президент готовится к саммиту «нормандской четверки», который пройдет в Париже 9 декабря. В столице Франции встретятся представители России, Украины, Германии и Франции. Зеленский планирует включить в повестку переговоров вопросы, которые не имеют никакого отношения к завершению гражданской войны на Украине, длящейся с 2014 года.

В частности, политик намеревается вновь поднять давно закрытый вопрос о статусе Крыма и обсудить на встрече транзит российского газа. Зеленский также объявил о своем несогласии с утверждением России об экономическом характере газопровода «Северный поток — 2».

Ранее президент заявил, что Украина находится в состоянии войны, поэтому США — стратегический партнер Киева — обязаны предоставить ей военную помощь. При этом Зеленский не хочет, чтобы возглавляемая им страна выглядела в глазах союзника попрошайкой.