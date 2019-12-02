Поп-король Киркоров закатил на день рождения дочери вечеринку на миллион

Москва, 2 декабря. Король российской эстрады Филипп Киркоров закатил своей юной дочери Алле-Виктории роскошный день рождения. Праздник девочки обошелся 52-летннму отцу в сумму, превышающую миллион рублей.

Певец ежегодно устраивает своим детям запоминающиеся тематические торжества. В этом году по случаю восьмилетия Аллы-Виктории праздник было решено организовать в стиле ее любимой сказки «Аладдин».

Ресторан «Шале-Березка», в котором артист традиционно отмечает семейные торжества, был оформлен соответствующим образом: позолота, фотозона в виде знаменитого ковра-самолета, волшебная лампа, богатый стол, официанты и артисты в восточных костюмах. Юных гостей развлекали клоуны и акробаты.

Масштабное торжество собрало множество известных гостей, среди которых были телеведущий Андрей Малахов, продюсер Яна Рудковская, супруга исполнителя Тимоти модель Анастасия Решетова, певица Зара, исполнитель Стас Михайлов и многие другие селебрити и их чада.

Во время празднования счастливый Киркоров записывал в Instagram Stories — прямые репортажи с места событий.

Как передает «Комсомольская правда», праздник щедрый отец организовал своими силами. По информации издания, несколько лет назад артист вложился в компанию Phillparty по организации детских торжеств.

По подсчетам СМИ, на мероприятие ушла значительная сумма. Исходя из стоимости среднего банкетного чека в элитном ресторане Рублевки, которая составляет пять тысяч рублей, можно примерно определить, что в сумме Киркоров потратил на праздник более миллиона рублей.

Напомним, российский поп-король впервые стал отцом в 2011 году, когда 26 ноября у него родилась дочь Алла-Виктория, названная в честь матери артиста и его бывшей супруги Аллы Пугачевой. Годом позже от суррогатной матери у певца родился сын Мартин.

Артист предпочитает роскошь во всем, начиная от своего образа, заканчивая условиями окружающей его обстановки — будь то убранство дома, оформление торжества и даже интерьер транспорта, на котором он путешествует во время гастролей.

Ранее исполнитель показал свой гастрольный вагон со спальней с широкой кроватью и телевизором, а также с туалетом с душем и раковиной с позолоченным краном.