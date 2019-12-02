Москва, 2 декабря. Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин в понедельник в режиме телемоста запустили в эксплуатацию газопровод «Сила Сибири».

По этому газопроводу газ с месторождений в Восточной Сибири будет транспортироваться как на внутренний российский рынок, так и на экспорт в Китай. Как уточнил российский лидер, взаимодействие России и Китая в сфере энергетики с запуском «Силы Сибири» выходит на новый уровень. Он напомнил, что в 2019 году исполняется 70 лет установления дипломатических отношений РФ и КНР. По его словам, запуск газопровода является знаменательным.

«Этот шаг выводит российско-китайское стратегическое взаимодействие в энергетике на качественно новый уровень, приближает нас к поставленной вместе с председателем КНР Си Цзиньпином задаче доведения двустороннего товарооборота в 2024 году до 200 миллиардов долларов», — подчеркнул Путин.

Как пишет ТАСС, ранее запуск «Силы Сибири» планировался на 20 декабря, но работы были завершены быстрее. Поэтому Путин и Си Цзиньпин запустили в эксплуатацию газопровод «Сила Сибири» 2 декабря.

«Сила Сибири» — совместный проект «Газпрома» и китайской CNPC, который предполагает строительство газопровода для поставок топлива из Якутии в Приморский край и Китай. Соответствующий договор стороны подписали в 2014 году, его заключили на 30 лет. Соглашение предполагает поставку 38 миллиардов кубометров российского газа в Китай ежегодно.

Напомним, Казахстан рассматривает возможность присоединения к проекту газопровода из РФ в КНР «Сила Сибири». Об этом заявил журналистам первый заместитель министра энергетики республики Махамбет Досмухамбетов. Присоединившись к газопроводу, Нур-Султан надеется газифицировать объекты Восточно-Казахстанской области. Свое месторождение голубого топлива в этом регионе маленькое и не позволяет закрыть потребности всей области.

По словам Досмухамбетова, есть «два сценария присоединения Казахстана к проекту». Первый будет возможен, если Россия соберется возводить «Силу Сибири — 2» через территорию республики, второй — подключение к газотранспортной системе (ГТС) в районе Барнаула. Он обратил внимание на то, что проект находится лишь на стадии изучения и переговоров.

Как ранее писала «Газета.ru», эксперты рассказали о влиянии запуска газопровода «Сила Сибири» на экономику России.