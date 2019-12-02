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Зеленский не хочет, чтобы Украина выглядела в глазах США попрошайкой

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Зеленский не хочет, чтобы Украина выглядела в глазах США попрошайкой

Киев, 2 декабря. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его американский коллега Дональд Трамп не ставил ему никаких ультиматумов по делу Байдена. Об этом он сказал в интервью Der Spiegel, Le Monde, Time и Gazeta Wyborcza.

«Что касается Соединенных Штатов, я не хочу, чтобы мы производили впечатление попрошаек. Я вообще не говорил с президентом США Трампом по принципу «я даю тебе то-то, ты мне — то-то», — отметил он.

Зеленский подчеркнул, что Украина «находится в состоянии войны», поэтому Вашингтон, как стратегический партнер Киева, в любом случае должен предоставлять военную помощь.

Напомним, что ранее американские СМИ сообщили о давлении, которое якобы оказал Трамп на Зеленского во время телефонных переговоров. Пресса утверждает, что хозяин Белого дома требовал от Киева возбуждения уголовного дела против сына Джо Байдена, который ведет бизнес на Украине. В противном случае президент США, как пишут американские издания, пригрозил заблокировать военную помощь Киеву.

Байден-старший является вероятным кандидатом в президенты США и основным противником Трампа, который собирается переизбираться, поэтому демократы увидели в этом попытку убрать с дороги конкурента. Сам же Трамп утверждает, что не ставил никаких ультиматумов Зеленскому и даже предъявил стенограмму разговора. Однако это не убедило противников американского лидера, которые сочли «давление на Зеленского» поводом для импичмента.

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