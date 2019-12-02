Киев, 2 декабря. Военнослужащие армии Киева, воюющие против республик Донбасса, не хотят защищать свою «украинскую идентичность». Об этом заявил лидер рок-группы «Тень солнца» Сергей Василюк.

Музыкант рассказал, что идеологические споры на передовой возникают у бойцов Вооруженных сил Украины часто из-за национального языка. Дискуссии он назвал непримиримыми и вспомнил об одном интересном случае.

По его словам, однажды на Чугуевском полигоне украинские силовики потребовали, чтобы Василюк пел песни на русском языке. И это на фоне нынешней массовой украинизации.

«Мне показалось, что добрая часть наших героев пошли на войну не защищать украинскую идентичность и национальное пространство, а из принципа «чужие пацаны забрели в наш двор, и им надо навалять», – пожаловался лидер группы.

Василюк добавил, что с рождения говорил исключительно на русском языке, а на украинский перешел не так давно.

Напомним, после государственного переворота в Киеве в 2014 году новые власти Украины взяли курс на тотальную украинизацию. Были введены обязательные квоты на украиноязычный контент на радио и телевидении, а также принят закон об образовании, который предусматривает переход учебных заведений на преподавание на украинском языке.

Российские официальные лица неоднократно обращали внимание международного сообщества на то, что на Украине русскоговорящее население подвергается грубой дискриминации по языковому признаку.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский признался, что постепенно совершенствует уровень знания украинского языка, и при этом начинает забывать русский.