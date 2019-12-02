Пилоты борта Путина рассказали подробности сложной посадки в Бишкеке

Москва, 2 декабря. Члены экипажа воздушного судна президента Российской Федерации Владимира Путина рассказали подробности о том, как прошла посадка борта в густейшем тумане в столице Киргизии. Об этом они сообщили в эфире передачи «Москва. Кремль. Путин» на канале «Россия 1».

По словам командира воздушного судна (КВС), метеорологические условия перед приземлением менялись «каждые 10 минут», а в период снижения и существенно ухудшились, пишет «Царьград».

Однако, как подчеркнул летчик, экипаж был к этому готов, и самолет ушел на второй круг. Приняв такое решение, пилоты дождались улучшения видимости и только тогда пошли на снижение. По словам летчиков, решение пойти на посадку не было безрассудным, поскольку «это неприемлемо», отмечала «Газета Кемерова».

«Это в нашем деле недопустимо», — резюмировал командир экипажа, обратив внимание на то, что остался доволен действиями своей команды.

Напомним, в конце предыдущего месяца борт российского лидера Владимира Путина приземлился в сильнейшем тумане в аэропорту Бишкека. По причине плохих метеоусловий — густого тумана и высокой влажности — самолет главы государства хотели направить в Алма-Ату. Однако КВС «борта номера один», как отмечалось, «сказал «посажу» и искусно приземлился при сильнейшем тумане. Самолет главы Минобороны РФ Сергея Шойгу из-за тумана и высокой влажности пошел на второй круг и в результате благополучно сел в Алма-Ате.

В Бишкеке Путин участвовал в заседании глав стран Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).