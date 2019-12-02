Путин и Эрдоган обсудят поставки С-400 и ситуацию в Сирии

Анкара, 2 декабря. Российский лидер Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган проведут встречу в первой декаде января. Об этом сообщил член Совета по безопасности и внешней политике администрации президента Турции Исмаил Сафи.

По его словам, главы государств обсудят двустороннюю и региональную повестки.

«Лидеры двух стран обсудят двусторонние и региональные отношения, в том числе ситуацию в Сирии и поставки С-400», — сказал Исмаил Сафи в комментарии РИА Новости.

Он добавил, что Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган выразили готовность встретиться в первые десять дней января.

Исмаил Сафи также рассказал, что дата приобретения Турцией второго комплекта С-400 является «исключительно техническим вопросом». По его мнению, «это случится не слишком поздно».

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган планируют вместе открыть газопровод «Турецкий поток» в начале 2020 года.

Напомним, 22 октября в Сочи состоялись переговоры президентов России и Турции. По итогам встречи был подписан меморандум о взаимопонимании по Сирии. В соответствии с достигнутыми договоренностями турецкая антитеррористическая операция «Источник мира» в Сирии была остановлена, а на сирийскую сторону границы САР и Турции были введены подразделения военной полиции РФ и сирийской пограничной службы. Военнослужащие содействуют отводу курдских незаконных вооруженных формирований от границы на 30 километров. Впоследствии российские, сирийские и турецкие войска начали патрулирование установленной зоны безопасности.

С 9 октября Турция проводила на севере Сирии операцию «Источник мира». Как заявлял Эрдоган, ее целью было уничтожение террористической угрозы на границе двух стран. Речь шла об освобождении приграничных территорий от вооруженных арабо-курдских формирований, в том числе «Демократических сил Сирии» (SDF). Их Анкара считает связанными с признанной в Турции террористической Рабочей партией Курдистана.

В разгар боевых действий в Сирии террористы из бандформирований курдов захватили территории на восточном побережье Евфрата. При этом сообщалось, что члены SDF сотрудничали с боевиками запрещенной в России организации «Исламское государство»1.

Добавим, Федеральное агентство новостей выпустило вторую часть масштабного материала о Сирии. Журналисты вели расследование на протяжении пяти месяцев. Бывший боевик ИГ заявил, что «Исламское государство» получает от США новейшую технику, а американские инструкторы готовят террористов, в том числе и в способах ведения войны. По его словам, связь с террористической организацией американцы поддерживали через боевиков из курдских формирований. «Охотник за ИГ» Мухаммад Хусейн Ахмад в свою очередь рассказал, что в 2017 году курды, прикрываемые США, спасли боевиков ИГ во время операции сирийской армии против террористов под Дейр-эз-Зором.

В первой части расследования ФАН были обнаружены факты сотрудничества журналистов российских либеральных СМИ с боевиками ИГ1. Бывший сторонник террористов в эксклюзивном интервью ФАН рассказал, что общался с сотрудником «Новой газеты» Денисом Коротковым. Выяснилось, что Коротков работал с ИГ по заказу Михаила Ходорковского: знакомый сотрудника «Новой» рассказал, что деньги у того появлялись сразу после поездок на европейские форумы, организованные беглым олигархом.

1 Организация запрещена на территории РФ.