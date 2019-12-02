Эксперт спрогнозировал реакцию мирового сообщества на террористические методы ПНС Ливии

В ходе боевых действий в районе ас-Саадия Вооруженные силы Ливийской национальной армии (ЛНА) уничтожили двух террористов-смертников, воевавших на стороне так называемого Правительства национального согласия (ПНС) и захватили в плен 23 военнослужащих ПНС, из которых лишь пятеро оказались ливийцами, а остальные — наемники. Но, по мнению военного эксперта Игоря Коротченко, мировое сообщество не обратит внимание на то, что ПНС действует классическими методами террористов, привлекая смертников и иностранцев.

Как сообщается сегодня в Twitter-аккаунте Ливийской национальной армии, которая проводит контртеррористическую операцию в своей стране, двое террористов-смертников пытались прорваться через опорный пункт ЛНА на гражданском автомобиле.

А в микроблоге «Ливия — это срочно» уточняется, что солдатам ЛНА удалось уничтожить джихадистов прежде, чем детонировала взрывчатка в их рюкзаках с выведенными наружу замыкателями.

Фактически эти события стали очередным доказательством того, что противники фельдмаршала ЛНА Халифы Хафтара применяют в своей борьбе неконвенциональные, террористические методы. А присутствие иностранных наемников в рядах подконтрольных ПНС вооруженных бандформирований может быть связано и с осуществляемой сейчас Турцией переброской в Ливию террористов из Идлибской деэскалационной зоны в Сирии. Однако, по мнению главного редактора журнала «Национальная оборона» Игоря Коротченко, мировое сообщество не предаст этим вопиющим фактам значения.

«Потому что мировому сообществу наплевать, что на самом деле творится в Ливии. Именно при поддержке НАТО произошло свержение законного правительства и уничтожение законного лидера Ливии — Муаммара Каддафи. И сегодня Запад поддерживает террористов ПНС. Таковы современные реалии», — констатировал военный эксперт.

Коротченко напомнил о нелегитимности ПНС Ливии, состоящего из нескольких десятков вооруженных группировок, связанных с запрещенными в РФ террористическими организациями ИГИЛ1, «Аль-Каидой»1, «Братьями-мусульманами», и о том, что лишь 12-стран — участниц ООН признали ПНС.

«С другой стороны, захват в плен солдатами ЛНА иностранных боевиков и ликвидация смертников, воевавших на стороне ПНС, демонстрирует, какими методами пользуется Файез Саррадж в борьбе за власть. Он использует террористов и наемников со всего света. Для ответственных сил ситуация в Ливии понятна. Но в практическом плане тот факт, что мы снова и абсолютно обоснованно повесим на ПНС ярлык «Террористы», ситуацию не изменит», — считает Игорь Коротченко.

Напомним, Ливийская национальная армия под командованием фельдмаршала Халифы Хафтара в 2014 году начала контртеррористическую операцию «Аль-Карама», целью которой является освобождение страны от джихадистов, захвативших ливийские земли после революции 2011 года.

Весной 2019-го военные перешли к новому этапу операции — освобождению ливийской столицы Триполи и северо-запада страны от бандформирований так называемого Правительства национального согласия.

1 Организация запрещена на территории РФ.