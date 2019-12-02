Врач назвал главных «убийц» сосудов

Москва, 2 декабря. Сосуды являются транспортной системой в организме человека, с помощью которой кровь разносит кислород и питательные вещества по всему телу. Однако есть несколько факторов, способных разрушить эту систему.

Директор Центра профилактической и спортивной медицины Технологического университета Мюнхена Мартин Галле в интервью журналу Focus назвал главных «убийц» сосудов. В первую очередь речь идет о курении. Вредная привычка не только медленно уничтожает легкие, но и способствует сужению сосудов, из-за чего некоторые органы перестают получать кислород. Кроме того, курение вызывает образование «дыр» и «шрамов» на верхней поверхности сосудов, пишет «Вечерняя Москва».

Второй «убийца» — это сахар. Особенно эта проблема актуальна для диабетиков. Высокий уровень сахара в крови разрушает внутренние стенки сосудов.

Проблемы может вызвать и холестерин, который забивает артерии бляшками, делая их хрупкими и неэластичными. Кроме того, не стоит забывать и о кровяном давлении. Если оно будет высоким, есть риск разрыва сосудов, сообщает телеканал «Мир 24».

Чтобы поддержать внутреннюю «транспортную систему», Галле советует есть овощи, пищу, богатую жирными кислотами, гулять не менее двух раз в день и следить за весом.

Ранее сообщалось, что черника способствует снижению риска возникновения сердечно-сосудистых заболеваний. Ученые установили, что эта ягода богата полифенолами и является замечательным антиоксидантом, который помогает организму лучше усваивать и перерабатывать глюкозу. Свежая черника задерживает образование клеток, приводящих к появлению атеросклеротических бляшек на стенках сосудов. Кроме того, ягоды черники снижают риск воспалений миокарда и выравнивают содержание липидов.