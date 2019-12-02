Сирия, 2 декабря. Боевики «Ансар ат-Таухид» попытались атаковать САА вблизи гумкоридора «Абу-Духур» в Идлибе. Курдские боевики освободили 300 семей боевиков из лагеря «Аль-Хол» в Хасаке. ВКС РФ расширили зону патрулирования в Северном Алеппо, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: расширили зону патрулирования в северной части Алеппо.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: нанесли ответные удары по укрепрайонам боевиков на окраинах «Большого Идлиба».

«Исламское государство»1: подозревается в организации взрыва в окрестностях города Хасака.

«Ансар ат-Таухид»: задействовала беспилотники для атаки позиций САА вблизи гумкоридора «Абу-Духур» на востоке Идлиба.

Курдские вооруженные группировки: пережили два налета неизвестных в провинции Дейр-эз-Зор; освободили порядка 300 семей террористов ИГ1 из лагеря «Аль-Хол» в Хасаке.

ВС Турции и протурецкие силы: понесли потери в столкновениях с курдскими боевиками на северо-западе Ракки.

Провинция Алеппо

Информационное агентство РИА Новости сообщает о том, что российские военные расширили зону воздушного патрулирования в северной части провинции. Отмечается, что ВКС РФ осуществляют вылеты в поддержку российской военной полиции, сотрудники которой ведут мониторинг обстановки в приграничных с Турцией районах в рамках российско-турецкого меморандума от 22 октября. Кроме того, вертолеты Ми-8 и Ми-35 обеспечивают прикрытие конвоям Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС), доставляющим гуманитарные грузы нуждающимся жителям Сирийской Арабской Республики (САР). Подобные меры необходимы для предотвращения провокаций со стороны курдских боевиков.

Провинция Дейр-эз-Зор

Военный источник в сети Twitter (Mnews23) сообщает о том, что на оккупированных курдскими бандгруппами территориях провинции произошли две вылазки неизвестных. Атаке подверглись опорные пункты группировки Рабочая партия Курдистана (РПК), признанной террористической во многих странах, в результате чего несколько курдских радикалов были уничтожены. Информации об организаторах налетов и местах происшествия пока не поступало.

Между тем первая партия перемещенных лиц была выпущена под залог из лагеря «Аль-Хол» в Хасаке. По данным Twitter-канала (Sada_AlSharqieh), около 300 семей террористов «Исламского государства», которые содержались в пункте временного размещения наряду с мирными жителями, направились в сторону Дейр-эз-Зора.

Провинция Идлиб

Исламисты вооруженной оппозиции продолжают предпринимать вылазки в зонах контроля Сирийской арабской армии (САА), провоцируя возобновление боестолкновений. Согласно сведениям военного источника в сети Twitter (QalaatAlMudiq), ударные беспилотники исламистов атаковали авиабазу «Абу-Духур» на востоке Идлиба, вблизи которой располагается гуманитарный коридор, созданный при поддержке РФ. Тем не менее сирийским средствам ПВО удалось отразить атаку. Интернет-портал Step News Agency заявляет о том, что нападение было организовано джихадистами бандформирования «Ансар ат-Таухид», связанного с запрещенной в России «Аль-Каидой»1.

В свою очередь правительственные подразделения активизировали артобстрелы укрепрайонов противника. Новостной портал Aleppo Media Center сообщает о том, что ответным ударам сил САР подверглись огневые позиции радикалов недалеко от населенных пунктов Хиш и Кафрума. Поддержку САА оказывают ВКС России, самолеты которых атакуют расположения боевиков в районе деревни Саяди, передает Twitter-канал (mohmad_rasheed).

Провинция Ракка

Поступают данные о новых столкновениях на линии разграничения «Демократических сил Сирии»**** (SDF) и войск Турции на северо-западе Ракки. Военный источник в сети Twitter (AzadiRojava) сообщает о том, что турецкие подразделения атаковали позиции курдских боевиков в районе пограничного города Тель-Абьяд поблизости от поселений Кизель и Корик. Курдские источники заявляют о том, что в результате развернувшихся столкновений были убиты восемь бойцов поддерживаемых Анкарой формирований. Тем не менее пока данные сведения нуждаются в проверке. Напомним, несмотря на то, что командующий SDF Мазлум Абди заявлял о полном выводе курдских сил из зоны безопасности, разрозненные отряды Рабочей партии Курдистана (РПК) и связанных с ней Отрядов народной самообороны (YPG) продолжают сохранять присутствие на севере САР и провоцировать вооруженные столкновения.

Провинция Хасака

Twitter-канал агентства новостей Al Arabiya (AlArabiya_Brk) сообщает о взрыве, прогремевшем в окрестностях административного центра провинции. По предварительным данным, сработало СВУ, установленное на мотоцикле. Никакой информации о возможных жертвах среди мирных жителей пока не поступало. Предполагается, что к организации взрыва имеют отношение подпольные группы террористов «Исламского государства», которые не перестают совершать вылазки в зонах контроля «Демократических сил Сирии» (SDF).

1 Организация запрещена на территории РФ.