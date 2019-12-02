Париж, 2 декабря. Президент Украины Владимир Зеленский настаивает на проведении выборов в Донецкой и Луганской Народных Республиках лишь после передачи участков государственной границы под контроль Киева. Как пишут западные средства массовой информации, украинский лидер поставил под вопрос последовательность выполнения Минских соглашений.

Зеленский ответил на вопрос о контроле границы с РФ как условии выборов в республиках Донбасса. Как пишет издание Le Mond, украинский президент уточнил, что это деликатный вопрос. Зеленский заявил о несогласии с процессом выполнения пунктов Минских соглашений.

«Согласно тому, что было написано в Минских соглашениях в 2015 году, пограничный контроль должен быть восстановлен после выборов. Я не согласен с такой последовательностью событий», — подчеркнул он.

Он пообещал поднять вопрос об условиях выборов в ДНР и ЛНР на саммите в Париже, который состоится 9 декабря.

Контактная группа по урегулированию ситуации в Донбассе в ходе встречи на минской площадке согласовала «формулу Штайнмайера», названную в честь президента Германии, бывшего главы МИД страны Франк-Вальтера Штайнмайера.

Напомним, в 2015 году Штайнмайер предложил специальный порядок вступления в силу особого статуса Донбасса. Для этого необходимо провести в регионе выборы. В день их проведения в Донбассе будет временно установлен особый статус. Если ОБСЕ подтвердит легитимность результатов выборов, то регион сможет получить особый статус на постоянной основе. Этот порядок получил название «формула Штайнмайера».

Гражданская война на Украине продолжается с апреля 2014 года. Тогда Киев ввел войска на территорию юго-востока Украины, жители которой объявили о своей независимости. Они не согласились с результатами государственного переворота, который произошел в стране. По данным ООН, жертвами военного конфликта стали почти 13 тысяч человек.