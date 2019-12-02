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Пьяный дед в Бурятии забыл трехлетнюю девочку в сугробе

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Пьяный дед в Бурятии забыл трехлетнюю девочку в сугробе

Улан-Удэ, 2 декабря. Житель Бурятии спас замерзающую в сугробе трехлетнюю девочку, забытую пьяным дедом в районе дач в Заиграевском районе, сообщили в республиканском ГУ МЧС России. 

Инцидент произошел 1 декабря, 43-летний прохожий обнаружил ребенка без обуви на обочине дороги. Девочку доставили в больницу с сильным переохлаждением.

По данным МВД, мужчина, забывший ребенка, является ее двоюродным дедом. Возбуждено уголовное дело об оставлении в опасности, пишут «Аргументы и Факты».

Как передает телеканал «360», девочке грозила ампутация ног из-за обморожения второй степени. Но врачам удалось спасти ребенка от тяжелой операции. Сейчас ее жизни ничто не угрожает.

Ранее сообщалось, что на реке в Саратовской области нашли вмерзшее в лед тело младенца.

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