Зеленский рассчитывает обсудить вопрос транзита газа на встрече «нормандской четверки»

Киев, 2 декабря. Президент Украины Владимир Зеленский готов обсудить вопрос транзита российского газа на встрече «нормандской четверки». Об этом он заявил в интервью изданиям Der Spiegel, Le Monde, Time и Gazeta Wyborcza.

Зеленский также отметил, что не согласен с утверждением России об экономическом характере газопровода «Северный поток — 2», и что он рассчитывает на помощь Европы в решении этого вопроса.

«Если нам удастся заключить новый договор о транзите до десяти лет, если европейцы нам помогут, а Россия не будет противиться этому, тогда мы сможем говорить, что «Северный поток — 2» не является политическим проектом. Пока что это утверждение без каких-либо оснований», — пояснил президент Украины.

Напомним, что 9 декабря состоится очередная встреча «нормандской четверки». Для организации этой встречи Киеву пришлось пойти на разведение войск на трех участках в Донбассе (в Золотом, Петровском и в Станице Луганской), поскольку это было обязательным условием Москвы.

Зеленский ранее уже заявлял, что намерен включить в повестку переговоров вопросы, которые не имеют никакого отношения к урегулированию конфликта в Донбассе. В частности, он хочет обсудить статус Крыма и вопрос транзита российского газа. Действующий контракт истекает в этом году, однако стороны пока что не достигли компромисса. Киев пытается навязать России контракт на 10 лет с гарантированными объемами прокачки газа. Москва готова обсуждать новый договор только при условии отзыва всех судебных исков к «Газпрому» и отмены антимонопольного штрафа, наложенного Украиной.