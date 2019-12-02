Зеленский надеется на помощь США в «возвращении» Крыма

Киев, 2 декабря. Президент Украины Владимир Зеленский полагает, что американские власти могут помочь Украине в ситуации вокруг Крыма. Об этом глава государства заявил в интервью польскому изданию Gazeta Wyborcza.

По словам Зеленского, Вашингтон мог бы «помочь» Киеву с крымским вопросом. Он указал, что это можно было бы решить в формате переговоров трех стран: Украины, России, США. Он также добавил, что Крым — «украинская территория».

«Я спрошу на саммите, можем ли мы разговаривать о Крыме в этом кругу. Если нет, то мне бы хотелось, чтобы мы согласовали еще какой-то формат», — уточнил глава украинского государства.

Саммит лидеров РФ, Украины, Германии и Франции в «нормандском формате» пройдет 9 декабря в Париже.

После государственного переворота на Украине в феврале 2014 года и незаконного свержения четвертого президента Виктора Януковича начались массовые протесты в Крыму и на юго-востоке страны.

Крым стал частью Российской Федерации весной 2014 года после проведенного в регионе референдума, по результатам которого более 96% крымских избирателей и свыше 95% жителей Севастополя высказались за воссоединение с Россией. Украинские власти до сих пор рассчитывают «вернуть» Крым и называют полуостров украинской территорией. Глава российского государства Владимир Путин особо подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма «закрыт окончательно».