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Политолог рассказал, какие регионы России мечтает получить Киев

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Политолог рассказал, какие регионы России мечтает получить КиевМосква, 2 декабря. Украина мечтает принять в свой состав Воронежскую и Белгородскую области России. Такое мнение выразил экс-сотрудник администрации президента России, политолог Дмитрий Журавлев.

«В первую очередь Украина желает принять все черноземные регионы России: Воронеж и Белгород», — рассказал Журавлев Ura.ru.

По мнению политолога, Киев стремится стать монополистом «чего-либо» и хочет играть на зерновом рынке, чтобы занять главенствующее положение.

«Раньше у них была подобная идея про подсолнечное масло — ничего не вышло», — напомнил он.

Журавлев отметил, что подобные заявления не имеют ничего общего с реальностью. На деле никто не собирается присоединять территории, тем более, что названные области на это не пойдут.

Политолог добавил, что не видит смысла для Украины включать в состав новые регионы, поскольку экономика страны находится в сильном упадке.

Политолог рассказал, какие регионы России мечтает получить КиевРанее вице-премьер украинского правительства по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба написал в Twitter, что государство «готово принять пару областей России» в свой состав якобы «для восстановления исторической справедливости, демократического управления, внедрения европейских стандартов жизни».

Кроме того, он прикрепил к посту карту расселения украинцев, которая, по предположительным данным, была составлена львовским историком Степаном Рудницким и напечатана в Австро-Венгрии во время Первой мировой войны

Таким образом Кулеба прокомментировал высказывание спикера Госдумы России Вячеслава Володина о том, что национализм и притеснение Киевом национальных меньшинств могут привести к развалу страны, напоминают «Известия».

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Источник: Ura.ru
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