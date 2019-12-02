Кемерово, 2 декабря. Генеральная прокуратура России направила в суд уголовное дело в отношении бывшего начальника главного управления МЧС России по Кемеровской области Александра Мамонтова и главного государственного инспектора Кемерово по пожарному надзору Григория Терентьева в связи с пожаром в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня». Об этом рассказал официальный представитель надзорного ведомства Александр Куренной.

Дело бывшего главы МЧС Кемеровской области о пожаре в «Зимней вишне» рассмотрит суд. По словам Куренного, заместитель генерального прокурора РФ утвердил обвинительное заключение по уголовному делу. По данным ТАСС, на данный момент уголовное дело направлено в Центральный районный суд Кемерово для рассмотрения по существу. В зависимости от роли каждого они обвиняются по части 4 статьи 160 Уголовного кодекса РФ («Присвоение или растрата»), части 3 статьи 293 УК РФ («Халатность») и части 3 статьи 159 УК РФ («Мошенничество»).

Ранее сообщалось, что четверо из восьми обвиняемых по делу о пожаре в ТРЦ «Зимняя вишня» освобождены из СИЗО. Такое решение принял Заводский районный суд Кемерово.

Суд постановил продлить срок ареста до 26 января гендиректору комбината Юлии Богдановой, гендиректору ООО «Зимняя вишня» Надежде Судденок, техническому директору ОАО «Кемеровский кондитерский комбинат» (компания-собственник ТРЦ) Георгию Соболеву и сотруднику ЧОП Сергею Антюшину.

Руководителю компании «Системный интегратор» Игорю Полозиненко, инженеру противопожарной системы Александру Никитину, начальнику караула пожарно-спасательной части №2 Сергею Генину и главе службы пожаротушения первого кемеровского отряда противопожарной службы Андрею Бурсину изменили меру пресечения.

Трое обвиняемых покинут СИЗО 26 октября, Бурсин пробудет там до 6 декабря.

Трагедия в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня» произошла 25 марта 2018 года. В результате пожара погибли свыше 60 человек, большинство из них — дети. По факту ЧП было возбуждено уголовное дело, в его рамках арестовали 15 человек, в том числе охранника, собственников и управляющих зданием, бывших руководителей областного МЧС.