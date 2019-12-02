Шалости Королевой и Бабкиной возмутили фанатов

Москва, 2 декабря. Эстрадная певица Наташа Королева поделилась с фанатами забавным снимком с Надеждой Бабкиной, с которой встретилась на мероприятии в Сургуте. Однако не все поклонники лестно отозвались о фотографии.

Для кадра Королева села на колени к 69-летней народной артистке РСФСР и приняла игривую позу.

«Шалим с Надеждой Георгиевной», — подписала певица фотографию.

Возмущенные фанаты оставили под постом десятки комментариев, в которых отметили, что певица, по их мнению, такими шалостями «перегибает палку». Подписчики считают, что 46-летняя Королева ведет себя легкомысленно, пытаясь быть с молодежью на одной волне.

«Взрослые бабы, а ведут себя как дети», — раскритиковала пользователь под ником freewritekd.

«Наташа, скромнее будьте», — призвала 1833elena.

При этом комментаторы обратили внимание на сходство артисток. Поклонники в шутку предположили, что звезды пользуются услугами одного и того же хирурга, поэтому у них проявились общие черты.

«Георгиевна как мумия переделанная», — прокомментировал dimaivanov8737.

Стоит отметить, что Бабкину далеко не в первый раз критикуют за чрезмерное увлечение пластической хирургией. Однако артистка абсолютно не стесняется своей внешности и даже делится с поклонниками фотографиями без макияжа.

Впрочем, многие фанаты восхищаются посвежевшим видом исполнительницы и ее «вечной молодостью». По их мнению, если она и воспользовалась услугами пластического хирурга, то специалист заслужил отметку «отлично».

Ранее Королева откровенно призналась, что потеряла ребенка из-за выложенных в Сеть злоумышленниками интимных фотографий.