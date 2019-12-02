Военная техника, которая производится на Украине, уже давно морально устарела, уверен член комитета Госдумы по обороне Павел Дорохин. Экс-депутат Верховной рады Мустафа Найем ранее заявил, что производитель военной техники «Укроборонпром» якобы «выигрывает» позиции у РФ на внешних рынках и продолжает вести конкуренцию.

Такое мнение заместитель генерального директора украинского оборонного концерна выразил в интервью телеканалу ATR.

«В ситуации, когда мы 30 лет не финансировали эту историю («Укроборонпром». — Прим. ФАН), мы продолжали выигрывать позиции на внешних рынках у России – основного нашего конкурента, потому что мы обслуживаем технику советского происхождения, мы предоставляем комплектующие к бронетехнике и авиации, мы их ремонтируем», — подчеркнул он.

По словам замдиректора концерна, «Укроборонпром» до сих пор «продолжает конкуренцию» с Российской Федерацией. Найем обратил внимание на некий «высокий интеллектуальный потенциал» Украины в оборонно-промышленной сфере.

Павел Дорохин, комментируя «победу» Украины на внешних рынках, напомнил, что эта страна никогда не была на первых местах по экспорту оружия, так как основной оборонный потенциал всегда находился на территории РФ.

«Им наоборот было очень туго из-за небольших поставок танков, в частности, в Таиланд или Пакистан. Это совершенно несопоставимые вещи. Все игроки на этом рынке знают, кто на нем главный — США, Россия, Великобритания и Франция. Украина никак не входит в этот список. Их объемы экспорта просто мизерные. При этом на Украине в основном занимаются обслуживанием военной техники», — пояснил Дорохин в беседе с Федеральным агентством новостей.

Вооружение, производимое оборонно-промышленным комплексом Украины, уже морально устарело, добавил парламентарий.

«На международных выставках военная техника Украины представляется мизерными экспонатами», — констатировал депутат.

Более того, даже украинский президент Владимир Зеленский во время посещения харьковских заводов концерна «Укроборонпром» был шокирован их состоянием.

«Что там происходит… Вы знаете, во-первых, я в шоке», — заявил Зеленский.

Такую реакцию у Зеленского вызвали Харьковский авиационный завод и Харьковский завод транспортного машиностроения имени В.А. Малышева. Руководитель завода имени Малышева заявил, что за последние 10 лет для ВСУ на нем был создан один единственный танк, в то время как в советский период там производилось 900 танков в год. Президент Украины добавил, что на заводах концерна «Укроборонпром» есть огромные задолженности по зарплатам, а оплата труда остается низкой.

Также на Украине заявили о модернизации разработанных в СССР комплексов С-300, С-125 и «Бук», которые находятся на вооружении ВСУ. Однако эксперты усомнились в возможности усовершенствовать устаревшее вооружение. По их мнению, Киев подразумевает под модернизацией «покрасить в другой цвет, изменить «оперение».