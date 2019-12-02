Захарова ответила на заявление Киева о готовности принять «пару областей РФ»

Москва, 2 декабря. Официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова ответила на заявление вице-премьера Украины по европейской и евроатлантической интеграции Дмитрия Кулебы о готовности Киева принять «пару областей РФ». По словам спикера дипломатического ведомства, «одной российской области» в составе Украины «не понравилось».

«Одна «российская область» уже была в составе Украины, и ей там не понравилось», — сказала российский дипломат в эфире НСН.

Ранее украинский вице-премьер Кулеба прокомментировал слова спикера Госдумы РФ Вячеслава Володина, заявившего, что национализм и притеснение малых народов могут привести к полному развалу соседней страны. Кулеба заявил, что ни одна из областей Украины не выйдет из состава страны, отмечал «Ридус». При этом, по его словам, Украина готова принять пару областей России, «для восстановления исторической справедливости», передавал телеканал «360».

Крым стал частью РФ после проведенного в регионе в марте 2014 года референдума, на котором подавляющее большинство крымских избирателей и жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина до сих пор считает Крым своей территорией. Президент Российской Федерации Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма «закрыт окончательно».