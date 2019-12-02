Кудрин поздравил победителей премии «Гражданская инициатива»

В Москве 1 декабря назвали победителей седьмой национальной премии «Гражданская инициатива». Участников премии поблагодарил глава Счетной палаты России Алексей Кудрин, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«Ваша работа — самый важный национальный проект: адресная помощь, забота, поддержка веры в справедливость. Мы хотим, чтобы страна не просто знала своих героев. Наши лауреаты делают это не для славы и не для признания. Наша премия и наша база инициатив — каталог проектов, которые можно тиражировать», — отметил основатель премии.

Кудрин напомнил о том, что премия для гражданских активистов — инициативных, деятельных людей — была создана семь лет назад по задумке Комитета гражданских инициатив. Первую региональную премию вручили в 2013 году в Воронеже, а затем — в Татарстане, Ставропольском крае и Челябинской области. Всего за эти годы «Гражданская инициатива» объехала 28 регионов. В этом году региональные премии прошли в Барнауле, Нижнем Новгороде и Краснодаре.

«Если на первой федеральной премии шесть лет назад мы отбирали победителей из примерно 500 заявок, то сегодня в нашей базе более 6,5 тысячи проектов. И с каждым годом их число растет. Наше гражданское общество, общество взаимопомощи и солидарности, только усиливается и расширяется», — выразил мнение Кудрин.

В номинации «Ростки новой власти» победил проект «Газифицируем вместе российские деревни» Александра Заморского. Проект приехал в буквальном смысле из деревни — населенного пункта Курманка Свердловской области.

«Мне кажется очень точным название этой номинации, — отметил Кудрин. — Речь идет о зарождении новых форматов решения проблем, которые могут в итоге составить основу нового сотрудничества власти и граждан. Лауреат премии в этой номинации — проект ответственного осознанного частно-муниципального сотрудничества. В тысячах малых поселений, деревнях до сих пор нет газа, даже если газопровод подведен к поселению. Обычно на последнюю милю не хватает бюджетов и энергии властей. Жители деревни Курманки из Свердловской области показывают пример, как можно скооперироваться и друг с другом, и с местными органами власти, чтобы газ в итоге пришел в каждый дом».

Другими победителями премии в этом году стали проект «Ты можешь сам! Развитие института медиации…» Анастасии Архипкиной в номинации «Воздух свободы», проект «Ступени поддержки детей с РАС» Светланы Рахно в номинации «Раздвинь границы возможностей», проекты мобильного хосписа и помощи детям-сиротам в больницах, проект «Память Колымы» и «Открытый список», экологический проект «42 — я имею право!», социальный проект «Делай добро», проекты музея исчезнувших деревень, проект приюта для бездомных людей и «Совет мужчин села «УкЛад», проект межрегионального ресурсного центра по адаптации и интеграции мигрантов и гармонизации межнациональных отношений.

В этом году на соискание премии было подано более четырех тысяч заявок из 76 регионов России.

В торжественной церемонии награждения в Москве приняли участие известные общественные деятели, представители культуры и спорта, популярные российские артисты и телеведущие. Среди них были замечены Александр Бронштейн, Тамара Гвердцители, Юлий Гусман, Леонид Ярмольник, Диана Гурцкая, Дмитрий Крылов, Александр Пашутин, Сергей Трофимов, Юрий Шевчук.