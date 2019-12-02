Новейшие «Террикон», «Хамелеон» и «Тритон» поступили на вооружение в ДНР и ЛНР

Донецк, 2 декабря. Новейшие образцы техники радиоэлектронной борьбы «Террикон-М2Н», «Хамелеон» и «Тритон» поступили на вооружение Народной милиции ДНР и ЛНР.

Как сообщает пресс-служба ведомства, с 2015 года профильные специалисты республик Донбасса начали вести разработку и производство опытных образцов вооружения для эффективного противостояния подрывной деятельности Вооруженных сил Украины (ВСУ).

В результате созданные изделия стали основой для милицейских подразделений радиоэлектронной борьбы (РЭБ) республик Донбасса. Оснащение комплексами собственного производства позволяет успешно противодействовать противнику.

Первым образцом спецтехники РЭБ стал малогабаритный мобильный комплекс радиоэлектронной разведки и подавления «Хамелеон», способный обнаруживать и подавлять сигналы используемых противником коммерческих носимых радиостанций типа «Motorola» и «Kenwood».

Комплекс «Террикон-М2Н» был разработан и принят на вооружение с целью борьбы с беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) противника. Он способен противостоять популярным в ВСУ БПЛА «Фантом», «Мэйвик», «People’s Drone», «Лелека», «Сокол» и «Фурия».

Вскоре арсенал вооружений пополнит еще одна разработка — станция помех «Тритон», автоматизированная система, позволяющая обнаруживать и подавлять мобильные станции спутниковой связи и базовые станции систем сотовой связи. Иными словами — «глушить» сигналы.

Напомним, на Украине с 2014 года продолжается гражданская война, начавшаяся после госпереворота в Киеве. Луганская и Донецкая области, не желая подчиняться незаконно пришедшему к власти правительству, объявили о независимости и образовали ДНР и ЛНР. В ответ на это Киев развернул против республик Донбасса военную операцию.

Несмотря на многочисленные дипломатические попытки урегулировать конфликт, в частности, заключенное в Минске бессрочное перемирие, которое формально действует с 21 июля, обстрелы и боевые столкновения в Донбассе продолжаются.