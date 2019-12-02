В Совфеде назвали незаконным «санкционный трюк» США против «Северного потока — 2»

Москва, 2 декабря. Намерение США добиться введения санкций против европейских компаний, принимающих участие в реализации проекта «Северный поток — 2», незаконно и свидетельствует о недобросовестной конкуренции. Такое мнение выразил первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров.

Сенатор подчеркнул, что Вашингтон пытается заставить Европу отказаться от дешевого российского газа и, что главное, от надежного поставщика. США стремятся «подсадить» всех на свой сжиженный газ, констатировал Джабаров.

«Я считаю, это недопустимо», — цитирует его RT.

По мнению сенатора, США политическими инструментами заставляют другие страны «прогибаться под них».

«Американцев не интересует благополучие Европы и ее безопасность. США интересует только сохранение власти над этими странами и коммерческий интерес», — сказал Джабаров.

Он выразил надежду, что мудрая Европа найдет способ обойти ограничительные меры.

Ранее немецкий таблоид Bild со ссылкой на источники в американском сенате предупредил, что американские власти еще «имеют шанс» остановить строительство «Северного потока — 2». По данным издания, Вашингтон готовит так называемый «санкционный трюк» против российского проекта и надеется его провернуть до 2020 года.

«Трюк» заключается в том, что санкции против партнеров «Газпрома» в Европе станут частью закона о военном бюджете США на следующий год, пишет «ФедералПресс». Документ, как планируется, будет принят до конца текущего года. Конгресс США рассчитывает, что ограничительные меры смогут задержать ввод «Северного потока — 2» в эксплуатацию более чем на 12 месяцев.

Проект «Северный поток — 2» предусматривает строительство двух ниток газопровода общей производительностью 55 миллиардов кубометров газа ежегодно от побережья России через Балтийское море до Германии.

Проект поддерживает целый ряд европейских государств, заинтересованных в бесперебойных поставках российского голубого топлива. Против выступают США и Украина. Киев боится лишиться прибыли от транзита газа из РФ через свою территорию. Вашингтон же стремится продавать Европе свой сжиженный природный газ, поэтому называет «Северный поток — 2» «угрозой безопасности» для европейских государств.