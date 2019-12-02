Собравший бороться «за свободу в Интернете» фонд уличили в мошенничестве

Москва, 3 декабря. Российский Фонд защиты национальных ценностей обратил внимание на запланированное в Москве мероприятие, которое позиционируется как «первая независимая конференция» по теме свободы в Рунете. Организатором этой встречи выступает «Общество защиты Интернета» (ОЗИ), основанное соратником скандального блогера Алексея Навального Леонидом Волковым и председателем Либертарианской партии Сергеем Бойко. Эксперты ФЗНЦ, изучив информацию о данной организации, отметили, что она оставляет неоднозначное впечатление.

Чем занимается ОЗИ?

В манифесте «Общества защиты Интернета» указывается, что оно создано, чтобы «остановить наступление власти на Интернет методами политического противодействия и политического протеста». Также указывается, что ОЗИ своей целью ставит «защиту Интернета в России от цензуры, избыточного регулирования, административного произвола».

Эксперты ФЗНЦ обратили внимание, что при этом ОЗИ довольно вяло ведет «мониторинг свободы Интернета» в России, который представлен в виде некоего «абстрактного индекса». Данные за июль, август и октябрь 2019 года отсутствуют.

«Наполняя сайт контентом, его редакция тенденциозно подбирает только те новости, в которых упомянуты гипотетические нарушения со стороны власти, но никогда не критикует частные корпорации. Когда количество сообщений такого рода недостаточно велико, их нехватку компенсируют за счет публикаций манипулятивного характера», — отмечается в заявлении Фонда защиты национальных ценностей.

Говоря о готовящейся в Москве конференции, в ФЗНЦ отметили, что среди приглашенных гостей и спикеров мероприятия нет ни одного человека, который имел бы полномочия для выстраивания диалога между властью и пользователями Сети. Информационными партнерами встречи выступают только «оппозиционные» СМИ.

Как отметили в ФЗНЦ, все становится на свои места после ознакомления с историей «Общества защиты Интернета».

Волков, грант на два миллиона и судебные приставы

По информации из открытых источников, фонд «Общество защиты Интернета» основали в 2015 году соратник Алексея Навального Леонид Волков и председатель Либертарианской партии Сергей Бойко — он, в свою очередь, известен как организатор и участник множества протестных акций оппозиции.

С сентября 2017 года должность исполнительного директора ОЗИ занимает Михаил Климарев — IT-предприниматель из Екатеринбурга. В качестве спикера организации часто упоминается Александр Исавнин — член «Пиратской партии России». Он занимает пост технического директора организации. И Климарев, и Исавнин часто появляются на «Радио Свобода».

«Собственно, Исавнин и Климарев — это и есть ОЗИ», — отметили в ФЗНЦ.

Изучение новостей ОЗИ дает понимание, что сотрудники организации преимущественно заняты поездками на форумы и саммиты, в том числе на Украину и в Армению.

В Фонде защиты национальных ценностей обратили внимание, что никаких отчетов о финансовой составляющей деятельности ОЗИ нет, хотя на сайте организации есть кнопка «Пожертвовать». При нажатии на нее открывается страница некоего Фонда цифровых исследований «Сигнал». В выходных данных имеется информация о расчетном счете в банке «Открытие».

«Одностраничный сайт выполнен в той же стилистике и цветовой гамме, что и интернет-ресурс ОЗИ, и на нем также отсутствует какая-либо информация о финансовой деятельности. Отчетов о работе на нем нет», — рассказали в Фонде защиты национальных ценностей.

Фонд зарегистрирован в Екатеринбурге на имя Михаила Климарева. Он также является владельцем ООО «Фрии Вай-Фай», в которой числится учредителем и директором. Выяснилось, что в 2016 году компания выиграла конкурс и получила грант на два миллиона рублей у Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере. Эта НКО является государственной. Исходя из этого, предприятие Климарева фактически получило средства из федерального бюджета, добавили в ФЗНЦ.

«Руководство «Фрии Вай-Фай» потребовало у НКО предоплату в один миллион рублей. Первый транш вскоре был переведен на счета фирмы, но ее представители так и не преступили к проведению работ. Фонд не получил в свое распоряжение даже отчета о проделанной работе. За этим последовало затянувшееся на годы судебное разбирательство, по итогам которого в апреле 2019 г. Арбитражный суд города Москвы постановил расторгнуть договор и взыскать с «Фрии Вай-Фай» один миллион рублей», — говорится в сообщении ФЗНЦ.

По данным на 1 декабря 2019 года «Фрии Вай-Фай» до сих пор не выплатила сумму, указанную в исполнительном листе. Соответствующая информация содержится в Банке данных исполнительных производств ФССП.

За свободу в Интернете будут бороться… мошенники?

В Фонде защиты национальных ценностей отметили, что, исходя из всего вышеизложенного, манифест «Общества защиты Интернета» о борьбе с «государственной машиной» звучит почти иронично.