Военный эксперт рассказал об уникальных возможностях РЛС «Контейнер»

Москва, 2 декабря. Вдоль российских рубежей создадут сплошное радиолокационное поле, которое позволит оперативно фиксировать пуски крылатых ракет, а также полеты боевой авиации и других воздушных целей. Об этом в понедельник сообщает РИА Новости со ссылкой на министерство обороны.

Как отметил военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов, на сегодняшний день радиолокационная станция «Контейнер» обладает уникальными возможностями. Так, обычные РЛС способны видеть до горизонта, а такие станции, как «Контейнер», дают излучение до ионосферы. Именно поэтому, по его словам, «мертвая зона» находится на территории РФ, а все, что касается угроз со стороны Североатлантического альянса, «просвечивает».

Специалист обратил внимание на то, что подобные станции видят «самолеты-невидимки», построенные по технологии стелс, сообщает радио Sputnik.

«Мы закрыли очень серьезную проблему — на расстоянии до двух тысяч километров мы можем видеть все цели», — сказал Кнутов.

Военный эксперт также выразил уверенность в том, что на этом работа не закончена.

Напомним, в настоящее время на территории России действует сплошное радиолокационное поле системы предупреждения о ракетном нападении. В систему входят РЛС типа «Воронеж», позволяющие заблаговременно зафиксировать пуски баллистических ракет. Однако теперь их ряды пополнили загоризонтные станции типа «Контейнер» — первая начала работу в прошедший уик-энд в Мордовии, пишет «Газета.Ru».