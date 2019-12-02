Супруг Заворотнюк появился вместе с Навкой на открытии ГУМ-катка

Москва, 2 декабря. Известный фигурист и супруг Анастасии Заворотнюк Петр Чернышев появился на открытии ГУМ-катка в столице в сопровождении коллеги по цеху Татьяны Навки.

Праздничное мероприятие на Красной площади собрало многих звезд шоу-бизнеса. На открытии главного катка страны заметили Андрея Малахова, Аллу Михееву, Татьяну Михалкову и многих других.

Второй год подряд все внимание были приковано к Навке. Фигуристка представила гостям отрывок из своего ледового шоу «Спящая красавица». На лед вместе с ней вышли Чернышев и Алина Загитова.

Зрители признались, что шоу получилось по-настоящему волшебным. Довершил атмосферу вечера снегопад, начавшийся прямо во время представления. Мороз не испортил гостям настроение — они грелись горячими блинами и глинтвейном. Площадь к открытию катка украсили нарядными елями и разноцветными огнями.

После выступления фигуристы пообщались с журналистами. Многих представителей СМИ интересовало состояние супруги Чернышева. Однако никто из присутствовавших на мероприятии из уважения к спортсмену так и не решился задать этот вопрос.

Ранее СМИ сообщили, что Заворотнюк, которая, по слухам, борется с онкологическим заболеванием, стала чувствовать себя лучше. По информации прессы, лечение звезды приостановлено, чтобы медики смогли проследить динамику изменений и решить вопрос о дальнейшем восстановлении ее здоровья.

Слухи о тяжелой болезни артистки появились несколько месяцев назад, когда Заворотнюк перестала появляться на публике и делать посты в социальных сетях. Фанатом исчезновение актрисы обеспокоило, а СМИ тут же заподозрили, что дело в серьезном заболевании. Затем появились слухи о раке головного мозга.

Официально родные звезды телесериала «Моя прекрасная няня» не комментируют ее состояние. Лечащие врачи также не подтвердили, что у Заворотнюк выявили опухоль головного мозга.

Недавно еще большую волну тревоги у фанатов вызвал поступок Чернышева. Муж актрисы удалил из своего аккаунта в Instagram все фотографии, в том числе снимки с супругой. Чернышев отписался от друзей, которые следили за его жизнью через социальную сеть.