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Китай ввел санкции против американских НПО из-за закона Трампа о Гонконге

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Китай ввел санкции против американских НПО из-за закона Трампа о Гонконге

Пекин, 2 декабря. Китайские власти вводят рестрикции в отношении ряда неправительственных организаций (НПО) США, включая Human Rights Watch, в ответ на принятие закона по Гонконгу. Об этом сообщила журналистам на брифинге в понедельник официальный представитель министерства иностранных дел КНР Хуа Чуньин.

Глава дипломатического ведомства напомнила, что Вашингтон недавно принял закон «О защите прав человека и демократии в Гонконге», полностью игнорируя протест Пекина, что «стало серьезным нарушением мирового права и основных норм международных отношений, а также вмешательством во внутренние дела КНР».

По ее словам, китайские власти на фоне американского закона выразили свой решительный протест, пишет «Газета.Ru».

«Китай решил ввести санкционные меры в отношении американских неправительственных организаций, включая NDI, HRW, Freedom House», — заявила руководитель МИД Китая.

Китай ввел санкции против американских НПО из-за закона Трампа о Гонконге

Как сообщал «Царьград», ранее американский президент Дональд Трамп подписал два закона, касающихся Гонконга, — «О защите прав человека и демократии в Гонконге», а также о запрете поставок в специальный административный район определенной экипировки для сотрудников правоохранительных органов.

В Гонконге в течение 14 недель не утихают масштабные протестные акции. Митингующие решились на откровенные провокации, сделав символом протеста флаги Соединенных Штатов, отмечал Infox.ru.

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