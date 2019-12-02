Врачи спасли ребенка беременной пассажирки автобуса, упавшего с моста в Чите

Чита, 2 декабря. Врачи краевой клинической больницы в Чите сохранили ребенка пассажирки автобуса, упавшего с моста в реку Куэнга в Забайкальском крае. Об этом рассказал муж женщины Александр Чернявский.

Как уточнил отец ребенка, его супруга находится на шестом месяце беременности. Во время аварии он ехал в автобусе вместе с женой. Как пишет «Газета.ru», мужчина не пострадал и помогал остальным выбраться из искореженной машины, а его беременная жена была госпитализирована. Как передает «Пятый канал», у пациентки диагностировали травму позвоночника, не опасную для жизни и здоровья.

«Ходить будет. Сказали, что с ребенком все хорошо», — сказал Чернявский.

Пассажирский автобус, следовавший по маршруту из Читы в Сретенск, слетел с трассы в Забайкальском крае, сообщили ранее Федеральному агентству новостей в экстренных службах. По данным источника, инцидент произошел в воскресенье в Сретенском районе.

Автобус оказался туристическим, в салоне находились 43 пассажира и водитель. Транспортное средство не затонуло. В катастрофе погибло 19 человек.

Ранее стало известно, что в страшном ДТП, произошедшем на 41-м километре трассы Оса — Чернушка в Пермском крае, погибли два человека. Возбуждено уголовное дело. 30 ноября водитель Lada Vesta не справился с управлением и съехал в кювет. Автомобиль опрокинулся, в нем находились четыре человека.

На месте ДТП от полученных травм скончались мужчина 1976 года рождения и женщина 1986 года рождения. Еще одна пассажирка была госпитализирована.