Белух и косаток могут запретить держать в дельфинариях России

Москва, 2 декабря. Законопроект, запрещающий помещать китообразных в дельфинарии, и предполагающий выпуск на волю морских животных, которые уже содержатся в них, планируется внести в Госдуму в ближайшее время. О новой инициативе рассказала член комитета Совфеда по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Людмила Талабаева.

К такому решению авторы документа пришли после оценки содержания морских млекопитающих в дельфинариях. По их мнению, условия, в которых там находятся животные, оставляют желать лучшего.

В правительстве уже утвердили список животных, которых нельзя содержать дома, так как они представляют опасность для человека или для них невозможно создать надлежащие условия. Из морских млекопитающих в перечень вошли китообразные (к которым относятся дельфины, косатки, белухи), тюлени и моржи. Однако их по-прежнему разрешается использовать в культурно-зрелищных целях.

Как правило, в дельфинариях китообразных помещают в бассейны ограниченных объемов с хлорированной водой, что «часто приводят к поведенческим отклонениям, заболеваниям, снижению иммунитета и преждевременной смерти». Вред, наносимый морским млекопитающим, несоизмерим с финансовой выгодой от их участия в развлекательных мероприятиях, отмечают законодатели.

«Именно из-за невозможности обеспечить полноценную замену естественной среды обитания многие мировые страны установили запрет на содержание дельфинов в неволе»,— говорят авторы инициативы.

В качестве примера они приводят принятую в 2010 году в Хельсинки Декларацию прав китов и дельфинов, в соответствии с которой китообразные имеют право на жизнь, свободу и благополучие.

Новая идея российских законодателей заключается в том, объясняет Талабаева, чтобы прописать в законе «Об ответственном обращении с животными», что представителей фауны, запрещенных к содержанию дома, нельзя помещать и в дельфинариях.

Если такая норма вступит в силу, использовать в представлениях будет разрешено, например, морских котиков, которых не включили в список запрещенных к содержанию животных, передает «Парламентская газета». Кроме того, предлагается создать отдельный список животных, которых нельзя будет использовать в культурно-зрелищных целях в цирках, зоопарках и дельфинариях «в связи с невозможностью создания удовлетворительных условий для их содержания».

Животных, которых правительство включит в такой перечень, должны будут возвратить в естественную среду их обитания, если это невозможно — оставить уже отловленных особей до наступления их естественной смерти, но не привозить новых.

«Инициатива о запрете содержать в дельфинариях косаток и белух важна для всей России, а особенно для Приморского края, учитывая нашумевшую ситуацию с «китовой тюрьмой», — резюмировала Талабаева.

Напомним, в Приморье в бухте Средняя до недавнего времени незаконно содержали 90 белух и 11 косаток, которых планировали продать в Китай. По мнению Талабаевой, законопроект поможет избежать повторения такой ситуации.