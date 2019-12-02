Историка Соколова доставили в психбольницу «Бутырки»

Москва, 2 декабря. Обвиняемого в убийстве аспирантки Олега Соколова доставили в психбольницу московского следственного изолятора «Бутырка». Об этом сообщила член столичной Общественной наблюдательной комиссии Ева Меркачева.

По ее словам, в больнице Соколов пройдет психиатрическую экспертизу.

«Соколов был доставлен из петербургского СИЗО «Кресты» и сейчас находится в психбольнице СИЗО «Бутырка», — сказала Меркачева в комментарии «Интерфаксу».

Как сообщил собеседник URA.Ru, экспертизу будут проводить специалисты НИИ имени Сербского. Сколько времени займет медицинское освидетельствование, пока неизвестно. В «Бутырке» Соколова поместили в одну камеру с человеком, которого подозревают в насильственных действиях сексуального характера, передает Infox.Ru.

Ранее стало известно, что Олега Соколова вывезли из петербургского СИЗО «Кресты».

Напомним, бывшему преподавателю Санкт-Петербургского государственного университета Олегу Соколову было предъявлено обвинение в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко. Его арестовали по решению Октябрьского районного суда Петербурга до 8 января 2020 года.

9 ноября сотрудники правоохранительных органов Северной столицы задержали Соколова. Историка выловили из Мойки, в которую он упал, пытаясь утопить рюкзак с отрубленными женскими руками. В квартире историка полиция обнаружила обезображенное тело Ещенко.

Позже Олег Соколов оформил явку с повинной. По информации СМИ, преподаватель вуза застрелил свою бывшую ученицу, с которой состоял в романтических отношениях, еще 7 ноября. После убийства он спрятал тело жертвы, намереваясь избавиться от него по частям.