Стала известна примерная стоимость разработки нового российского авианосца

Москва, 2 декабря. Около 400 млрд рублей может понадобиться на разработку и возведение нового российского авианосца. Об этом рассказал журналистам источник в оборонно-промышленном комплексе (ОПК).

По результатам совещаний промышленности и командования ВМФ России было решено, что приемлемое водоизмещение для нового корабля будет около 70 тысяч тонн. Параллельно с этим указывалось, что в текущей государственной программе вооружений денежных средств на создание и строительство авианосца не предусмотрено, сообщает РИА Новости.

По данным издания, какую из предлагаемых проектно-конструкторскими бюро концепций возьмут в основу нового авианосца, в настоящее время неизвестно, потому что Минобороны РФ с этим еще не определилось. Кроме того, отмечается, что в общей сложности есть несколько инициативных проектов, в том числе те, которые были презентованы на международном военно-морском салоне Невским ПКБ (авианосец «Ламантин») в текущем году, пишет «Царьград».

На корабле водоизмещением 80-90 тысяч тонн, по задумке инженеров, могут базироваться до 60 самолетов и до 10 беспилотников, а согласно проекту Крыловского научного центра — до 90 летательных аппаратов, в том числе БПЛА, передает НСН.

Ранее военный эксперт в интервью Федеральному агентству новостей объяснил, каким оружием Россия может уничтожить все авианосцы США.