Биолог рассказал о предметах-«лидерах» по содержанию бактерий

Москва, 2 декабря. «Лидерами» среди предметов, накапливающих наибольшее количество бактерий, являются поручни в общественном транспорте, неметаллические дверные ручки и ручки тележек в магазинах, компьютерная клавиатура, а также смартфоны. Об этом рассказал профессор Института медико-биологических проблем Вячеслав Ильин.

Предметы, с которыми постоянно контактирует множество людей, или один человек, но регулярно, могут переносить опасные инфекции.

По словам Ильина, причиной скопления микроорганизмов на перечисленных объектах становится биопленка, образующаяся на неметаллических поверхностях.

«Традиционные пути передачи бактерии, контактно-бытовые — это неметаллические поверхности, на которых остается биопленка более живучая, чем на металлических образованиях. Все, что сделано не из металла — полностью в микроорганизмах. В составе биопленки микроорганизмы будут выживать. Без обработки дезинфицирующими средствами такие поверхности — надежный путь для инфекций», — объяснил биолог «Радио Sputnik».

Он отметил, что дезинфекция ткаих предметов, по космическим ГОСТам, предполагается раз в две недели, как это происходит на (космических) станциях.

Эксперт пояснил, что биопленка образуется очень быстро, например, на экранах смартфонов, и содержит огромное количество микроорганизмов, среди которых есть и условно-патогенные бактерии, способные передаваться людям.

Помочь обеззаразить поверхности может хлоргексидин, антибактериальная салфетка или спирт.

«Для элементов среды обитания бактерий много биоцидных препаратов – например, перекись водорода 3–6%. Для человека таковым является хлоргексидин… Если активное вещество в антибактериальных салфетках — хлорид бензалкония, оно неплохо действует на растущие формы организмов и грибов. Спирт сам по себе — тоже надежное средство, хороший биоцид, но он быстро улетучивается», — резюмировал он.

Ранее специалист экспертного центра Союза Потребителей Росконтроль Галина Ахметова предупредила об опасностях, которые может нести в себе кухонная губка для мытья посуды. При длительном использовании она способна накапливать большое количество бактерий, которые при попадании в организм человека приводят к заражению различными заболеваниями.

Также профессор кафедры общественного здравоохранения рассказал, что самым опасным местом в квартире является кухонная раковина, концентрирующая вредоносные микроорганизмы, способные распространиться по всей кухне.